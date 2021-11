Qual será o final de Maria Isis e Marta na novela Império?

Império chega ao fim na próxima sexta-feira, 4 de novembro de 2021. No último capítulo, Maria Isis (Marina Ruy Barbosa) e Marta (Lilia Cabral), que passaram a trama inteira brigando por causa de José Alfredo (Alexandre Nero) vão se unir pelo luto de seu amado, que terá um triste fim nas mãos de José Pedro (Caio Blat). Qual o final de Maria Isis e Marta em Império?

Final de Maria Isis em Império

Após a morte do Comendador, Maria Isis vai descobrir que está milionária. Antes de morrer, o homem de preto havia deixado um envelope para a ruiva e disse que ela só poderia abrir caso algo acontecesse com ele. “Eu vim aqui porque eu precisava te ver e te entregar isso. Você abre se me acontecer alguma coisa. Eu te amo para sempre, não se esqueça disso”, disse o ricaço.

Se trata de um testamento, em que o Zé Alfredo deixa parte de sua fortuna para a amante. Agora, Isis é uma das sócias da Império. Viúva e milionária, a ‘sweet child’ faz as pazes com Marta e as duas jogam as cinzas do dono da joalheria no Monte Roraima.

Maria Isis continuará solteira e mantendo uma boa relação com seus pais Magnólia (Zezé Polessa) e Severo (Tato Gabus Mendes), com quem fez as pazes ao longo da trama.

O que acontece no final de Marta?

Quando descobre que seu marido foi morto pelo próprio filho do casal, Marta fica desolada. A madame finalmente cai na real e percebe que José Pedro não vale nada.

Após a cremação de Zé Alfredo, ela convida Isis, Maria Clara (Andreia Horta) e Cristina (Leandra Leal) para uma viagem ao Monte Roraima – as quatro jogam as cinzas do homem de preto no local. “Nós vamos até lá espalhar as cinzas. Vou eu, Cristina, Maria Clara e Maria Isis. Por força do documento que Zé Alfredo deixou, ela se tornou sócia da empresa”, dirá.

No final da novela, Marta estará sozinha, mas recebendo o amor de seus filhos e netos.