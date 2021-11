Final da novela Império: relembre o que acontece no último capítulo

Nesta semana, a edição especial da novela Império entra em sua reta final. Nos próximos capítulos, serão revelados todos os mistérios em torno dos vilões do folhetim de Aguinaldo Silva, além do desfecho da história de José Alfredo (Alexandre Nero), protagonista da trama das nove. O último episódio promete fortes emoções, mas também trará a morte de alguns dos principais personagens.

O que acontece no final da novela Império?

Império termina nesta sexta-feira, 5 de outubro. No último capítulo da novela, os vilões Maurílio (Carmo Dalla Vecchia), Silviano (Othon Bastos) e José Pedro (Caio Blat) vão armar mais um plano para destruir o Comendador. Porém, desta vez, o confronto terminará na morte de alguns deles.

Nessa altura da trama, José Alfredo e o público espectador da novela já terão descoberto que José Pedro é a pessoa por trás da identidade de Fabrício Melgaço.

No último capítulo, o trio maquiavélico sequestra Cristina (Leandra Leal) e pede uma fortuna ao ricaço para liberar a loira. A cena do resgate rende alguns dos momentos mais eletrizantes da novela.

Os vilões atraem o Comendador e Josué (Roberto Birindelli) para um galpão abandonado e os personagens entram em confronto. Josué distrai Maurílio, e enquanto isso, Zé Alfredo dá um tiro certeiro no biólogo, que cai morto. Revoltado com a morte do filho, Silviano tenta acertar o homem de preto, mas é surpreendido por Josué. O motorista então mata o mordomo.

José Pedro fica ferido durante o confronto e cai no chão. Enquanto isso, José Alfredo se apressa para soltar Cristina das amarras. Quando os dois estão prestes a deixar o local, o personagem de Caio Blat consegue alcançar a arma e atira no próprio pai. O empresário não resiste e morre.

E após a morte de José Alfredo?

Após a morte do Comendador, o primogênito de Marta (Lilia Cabral) é preso pelo assassinato do pai. João Lucas (Daniel Rocha) fica responsável por cuidar da empresa e do legado do homem de preto. Amanda (Adriana Birolli) passa a criar sua filho, fruto do relacionamento com o diretor financeiro da joalheria, sozinha.

Marta e Maria Isis (Marina Ruy Barbosa) se unem pelo luto e, juntas, vão até o Monte Roraima jogar as cinzas de seu amado. Cristina (Leandra Leal) e Vicente (Rafael Cardoso) continuam juntos e têm dois filhos, enquanto Maria Clara (Andreia Horta) vai passar uma temporada fora do país.

Na cena final da novela, o Comendador aparece em forma de fantasma durante uma reunião da família.

A partir de 8 de novembro, a Globo passa a exibir a novela inédita Um Lugar ao Sol, às 21h30, horário de Brasília.