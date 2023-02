Quando acaba a novela Vencer o Desamor no SBT em 2023

Vencer o Desamor acabará na próxima semana! A programação do SBT terá uma alteração por conta da Champions League e por isso a exibição do último capítulo foi adiada em um dia. Confira o que esperar do desfecho da novela e qual produção mexicana assume a faixa.

Que dia passa o último capítulo da novela Vencer o Desamor?

A novela Vencer o Desamor termina no dia 15 de fevereiro, próxima quarta-feira. A informação foi confirmada pela assessoria do SBT nesta manhã de sexta (10) ao Jornal DCI.

Também foi informado que na terça-feira (14) não haverá exibição do folhetim mexicano, devido a um jogo da Champions League. Sendo assim, o público irá conferir o penúltimo capítulo na segunda-feira (13), mas só conseguirá assistir o desfecho na quarta (15).

A programação oficial do SBT aponta que exibição será no horário que a novela já tem ganhado sua transmissão nos últimos tempos, a partir das 18h45, por conta da dobradinha com Três Vezes Ana. O folhetim termina às 19h45, horário do telejornal SBT Brasil.

Como é o final da novela?

De acordo com os resumos, nos capítulos finais de Vencer o Desamor, Lino é preso e paga por seus crimes. Tudo acontece depois que Bárbara descobre que foi ele quem sequestrou e atirou em Alvaro após o filho - que ela pensou que havia morrido - aparecer vivo no hospital.

Pouco depois o mau-caráter aparece durante um jantar em que estão Bárbara, Gemma, Ariadna e Dafne e tenta cometer mais abusos. Porém, Dafne consegue esfaquear o vilão, que vai parar atrás das grades e é condenado a 120 anos de prisão.

Para Alvaro e Ariadna o final é feliz. O rapaz pede a amada em casamento e o filho da mocinha retorna aos braços da mãe. Além disso, ela surpreende o amado ao contar que eles terão um bebê.

Já Gemma terá uma notícia difícil. Após um parto prematuro, ela será informada pelo médico que seu bebê não resistiu. Ao lado de Bárbara, ela será convidada por Alvaro e Ariadna para morar com eles em sua nova casa.

Quem também ganha um bom desfecho é Gael e Dafne, que começam uma vida juntos. Para melhorar ainda mais a situação, as protagonistas da novela Vencer o Desamor, Bárbara, Gema, Ariadna e Dafne, selam uma amizade.

Qual é a substituta?

A novela que fica com a faixa de horário é Três Vezes Ana. O folhetim já estreou nas telinhas do canal de Silvio Santos, no dia 30 de janeiro, e desde então vem fazendo dobradinha com Vencer o Desamor, que acaba na semana que vem. A partir daí, o folhetim estrelado pela atriz Angelique Boyer, francesa naturalizada mexicana, assume o final da tarde sozinho.

A trama traz a história de trigêmeas, Ana Laura, Ana Lúcia e Ana Letícia. Um acidente de carro de 20 anos atrás causado por Ana Letícia mudou completamente a vida das garotas. Na tragédia, os pais das meninas morreram, Ana Lucia ficou inconsciente e foi arrastada pela correnteza, Ana Laura perdeu a perna e apenas Ana Letícia saiu ilesa.

Após o acidente, Ana Lucia fica sem memória e é acolhida por Soledade, que apesar de saber a origem da garota, finge que é sua mãe. Ernestina, avó das garotas, e Mariano, tio delas, não desistem de encontrar a moça perdida.

