Onde assistir novelas mexicanas pela TV e online em 2023

Para começar o ano de 2023 com o pé direito, é uma boa ideia descobrir onde estão as melhores novelas mexicanas. Quem é fã dessas atrações estrangeiros não ficarão desamparados, pois as plataformas streamings do Brasil tem se empenhado para trazer cada vez mais conteúdo.

Globoplay é uma ótima opção para assistir novelas mexicanas clássicas e novas

Nos últimos anos, a Globoplay tem adicionado várias produções latinas em seu catálogo. Por lá, é possível encontrar clássicas como A Usurpadora, novela de 1998 que já foi reprisada diversas vezes na televisão brasileira pela emissora de Silvio Santos. Agora, os direitos da produção são da Rede Globo, que resolveu também exibir o folhetim no canal Viva.

Outras novelas mexicanas que marcaram as telinhas também estão por lá, como Marimar (1994) e Maria do Bairro (1995).

Entre os lançamentos e produções mais recentes, estão obras como Amar a Morte (2018 - 2019) que chegou ao catálogo em 2022 e traz uma história intrigante sobre um magnata e um condenado que morrem ao mesmo tempo.

Império de Mentiras, de 2020, também chegou ao catálogo em 2022. A produção mostra uma trama policial em que duas pessoas de mundo diferentes se juntam para encontrar os culpados pelas mortes de pessoas relacionadas aos protagonistas Leonardo e Elisa. Confira o trailer:

Novelas mexicanas que você encontra na Globoplay:

A Usurpadora (1998)

Além da Usurpadora (1998)

Marimar (1994)

Maria do Bairro (1995)

Cair em Tentação (2017 - 2018)

Amar a Morte (2018 - 2019)

Império de Mentiras (2020)

Os Ricos Também Choram (2022)

SBT Vídeos

O canal de Silvio Santos é muito conhecido por exibir produções mexicanas. Enquanto elas estão no ar, também é possível conferir os capítulos na plataforma streaming da emissora, o SBT Vídeos. O site é totalmente gratuito e só exige um cadastro para a liberação do conteúdo.

No momento, estão disponíveis apenas as três novelas em exibição do canal A Dona (2010), Cuidado com o Anjo (2008) e Vencer o Desamor (2020). Folhetins que o canal terminou de exibir há algum tempo, como por exemplo Se nos Deixam (2021) e Amores Verdadeiros (2012 - 2013) não aparecem mais no catálogo.

Novelas no SBT Vídeos

A Dona (2010)

Cuidado com o Anjo (2008)

Vencer o Desamor (2020)

Amazon Prime Video

Na Amazon Prime Video, você também pode conferir algumas novelas mexicanas. A plataforma streaming tem todos capítulos do remake que A Usurpadora ganhou em 2019. Nesta produção sobre as gêmeas que trocam de lugar, os papéis de Paola e Paulina, ficou com a atriz Sandra Echeverría. O folhetim chegou a ser exibido pelo SBT em 2021.

No catálogo, você também pode encontrar Teresa, novela de 2010 que foi protagonizada pela atriz Angelique Boyer e o galã Sebastián Rulli. A trama traz uma bela moça pobre que usa sua beleza para mudar de vida.

Novelas mexicanas no catálogo da Amazon Prime Video:

Teresa (2010)

O que a Vida me Roubou (2014)

Acorrentada (2007)

A Usurpadora (2019)

Netflix lançou remake de Rebelde

A Netflix tem várias produções mexicanas, mas grande parte delas são séries. A plataforma streaming não tem tantos folhetins quanto a Globoplay ou a Amazon Prime Video, mas para quem é fã das atrações do gênero e passou pela fase em que Rebelde era uma febre, pode conferir o remake da produção no streaming.

Em 2022, a Netflix lançou duas temporadas da atração. A produção não é um remake, mas uma continuação. A história mostra os jovens Jana Cohen, Luka Colucci, Estebán Torres, M.J, Dixon, entre outros, no começo do ano letivo na escola Elite Way School, em que a trama do icônico folhetim jovem de 2005 se passava. Conheça:

Séries mexicanas na Netflix

Club de Cuervos (2015 - 2019)

O Último Dragão (2019)

Desejo Sombrio (2020)

A Vingança das Juanas (2021)

Quem Matou Sara? (2021)

Rebelde (2022)

