Vencer o Desamor estreia: SBT anuncia nova novela

A data da novela Vencer o Desamor estreia ainda não foi divulgada pela emissora, mas o SBT já começou a veicular as primeiras chamadas da nova novela. O folhetim chega na programação no horário da tarde para substituir A Desalmada, que entra na reta final.

Vencer o Desamor estreia: o que sabemos até agora

Vencer o Desamor é a próxima novela do SBT. A trama foi exibida originalmente pelo canal latino Las Estrellas entre outubro de 2020 e janeiro de 2021 no México, e produzida pela Televisa.

A data de estreia ainda não foi divulgada pelo SBT, mas a trama deve entrar em breve na programação já que A Desalmada está chegando na reta final. O folhetim deve ocupar a mesma faixa de horário de sua antecessora, exibida às 18h45.

O folhetim foi produzido por Rosy Ocampo, que também foi responsável por Cúmplices de um Resgate e A Feia Mais Bela, e tem apenas 93 capítulos. O público vai acompanhar a história de Bárbara (Daniela Romo), Ariadna (Claudia Álvarez), Dafne (Julia Urbini) e Gema (Valentina Buzzurro), quatro mulheres de diferentes idades e condições sociais, lidando com dramas de suas vidas sociais, amorosas e profissionais, com uma temática de empoderamento feminino e sororidade entre mulheres.

A história das quatro protagonistas são interligadas. Bárbara é casada com Joaquín Falcón (José Elías Moreno) com quem tem três filhos, Álvaro (David Zepeda), Eduardo (Juan Diego Covarrubias) e Gael (Emmanuel Palomares). A vida da mulher muda quando seu marido tem um infarto fulminante e morre, e Calixto (Tizoc Arroyo) vai atrás da viúva para invadir sua casa e tentar encontrar algo misterioso que o falecido deixou para atrás.

Já Ariadna é casada com Eduardo e nora de Bárbara, com quem não se dá bem. As duas discordam sobre a educação do neto, um garoto com Síndrome de Asperger que precisa de atenção especial.

A terceira protagonista, Dafne, é filha de Joaquim, marido de Bárbara, com Josefina (Lourdes Reyes). A mulher só descobre que seu marido tinha uma filha fora do casamento quando abre o testamento dele e vê que ele incluiu a moça na partilha da herança. Ela também perde seu marido ao longo da trama e fica sozinha com dois filhos para criar.

A quarta história é a de Gemma Corona (Valentina Buzzurro), filha da meia-irmã de Bárbara, Levita (Claudia Ríos). Ela passa a trabalhar na casa da família Falcon, sem que Bárbara saiba que a nova empregada doméstica na verdade é sua sobrinha.

Vencer o Desamor faz parte da franquia de novelas Vencer, que também conta com os títulos Vencer el Miedo (2020), Vencer el Pasado (2021) e Vencer la Ausencia (2022).

Conheça Decisões do Dia, novela que vai substituir Esmeralda