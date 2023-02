Alvaro morre na novela Vencer o Desamor? Saiba desfecho do mocinho

Quem acompanha a novela Vencer o Desamor nos finais de tarde do SBT deve estar preocupado com Alvaro, personagem de David Zepeda. O filho de Bárbara (Daniela Romo) foi ao encontro de Lino (Marco Treviño) por medo da mãe sofrer nas mãos do vilão e acabou em uma armadilha. O rapaz será dado como morto nas próximas cenas do folhetim e deixará sua família em prantos.

Alvaro é dado como morto em Vencer o Desamor

Para quem tem dúvidas sobre o futuro do personagem, a boa notícia é que Alvaro não morre na novela Vencer o Desamor. Porém, ele ficará desaparecido por algum tempo. Depois de ser pego por Lino, que ameaçou Bárbara, Alvaro ficará nas mãos do mau-caráter, que confessará que matou Olga.

Com o sumiço de Alvaro, a polícia será acionada. Em seguida, Bárbara será informada que o carro de Alvaro foi encontrado e que há um corpo carbonizado no veículo. Todos pensarão que ele está morto e lamentarão a morte do personagem de David Zepeda. No entanto, enquanto isso ele estará sofrendo nas mãos de Lino como refém.

Veja como foi o sequestro:

No entanto, a falsa morte de Alvaro não durará muito tempo, porque Ariadna (Claudia Álvarez ) logo descobrirá que ele está vivo. O momento da revelação acontece depois que ela consegue colocar as mãos em um chip que é incriminador para Lino.

Ao saber que ela está com a evidência, Lino liga para Ariadna e faz uma chamada de vídeo para mostrar que Alvaro está vivo. Ele manda que a jovem vá até seu esconderijo para lhe entregar o chip e Ariadna obedece.

No local, Alvaro está amarrado e Ariadna também se torna uma refém, já que Lino está armado. Porém, em um descuido do vilão, a dupla consegue derrubá-lo para fugir. Enquanto correm, Alvaro leva um tiro no braço.

Mesmo machucados, a dupla consegue chegar até o carro e fogem em alta velocidade. Alvaro é levado ao hospital e sobrevive ao ferimento da bala.

Final feliz na novela Vencer o Desamor

Depois do sufoco que passam nas mãos de Lino, Ariadna e Alvaro conseguem um desfecho feliz em Vencer o Desamor. A dupla sela o romance e sobe ao altar. Eles compram um casa e convidam Gemma e Bárbara para morar com eles.

O filho de Ariadna, Tadeu (Íker Garcia), que sofre com a síndrome de Asperger, volta para a família com a ajuda de Bárbara. Ele consegue o tratamento adequado e também o apoio de Alvaro, que começa a ter ideias de acolhimento para o garoto.

E as boas notícias não param por aí, antes dos últimos momentos de Vencer o Desamor, Ariadna surpreende Alvaro ao contar que eles serão pais.

E o que acontece com o vilão Lino?

O vilão Lino tem o que merece no final de Vencer o Desamor. Depois de quase matar Alvaro e Ariadna, ele fica algum tempo foragido e consegue despistar a polícia, mas não por muito tempo.

Certo dia, Lino invade um jantar de Ariadna, Bárbara, Dafne e Gemma e ameaça as mulheres com uma arma. Ele tenta abusar delas, mas Dafne consegue esfaqueá-lo. Em seguida, ele é preso e condenado a 120 anos de cadeia pelos crimes de estupro e feminicídio que cometeu ao longo da novela.

*O SBT ainda não liberou os resumos dos próximos capítulos, mas é possível encontrar na internet os resumos originais em espanhol cedidos pelo canal Las Estrellas, que produziu o folhetim mexicano, assim como algumas cenas da novela que estão no Youtube e mostram o futuro dos personagens na trama.