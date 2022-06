Quando acaba Além da Ilusão? Novela entra na reta final

Além da Ilusão está chegando perto do fim. A trama escrita por Alessandra Poggi vai começar a encaminhar para o final nas próximas semanas, e muita coisa ainda vai rolar com Isadora (Larissa Manoela) e Davi (Rafael Vitti). Em breve, Mar do Sertão entra no ar no horário das 18h. Veja quando acaba Além da Ilusão.

Quando acaba Além da Ilusão e qual será o final dos personagens?

Além da Ilusão acaba em 19 de agosto. A partir do dia 22 do mesmo mês, o público vai acompanhar Mar do Sertão, próxima novela das 7. As informações são do Notícias da TV.

Nos próximos capítulos, será mostrado que os dois protagonistas vão ser obrigados a se casarem às pressas após Matias (Antônio Calloni) descobrir que a filha transou com o mágico antes de oficializarem a união. No entanto, a mocinha vai abandonar o noivo no altar após mais uma armação de Joaquim (Danilo Mesquita).

Apesar de mais um rompimento, os mocinhos vão se acertar no final e ter um final feliz, enquanto o vilão será castigado – ainda não há mais informações sobre o desfecho.

Quem também finalmente vai encontrar a felicidade será Heloísa (Paloma Duarte). A irmã de Violeta (Malu Galli) se casará com Leônidas (Eriberto Leão) e os dois vão passar a lua de mel no Rio de Janeiro. Além disso, ela descobrirá que Olívia (Débora Ozório) é a sua filha perdida.

De acordo com a colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, a autora Alessandra Poggi abriu mão de cenas secretas para tentar conter vazamentos.

As cenas finais de Além da Ilusão devem ser gravadas em breve pelo elenco.

Qual novela vai substituir Além da Ilusão?

Mar do Sertão vai substituir Além da Ilusão. A história é de autoria de Mário Teixeira e se passará no sertão Nordestino.

Isadora Cruz vai interpretar Candoca, a protagonista da história. Ela será par romântico de Sérgio Guizé, intérprete do personagem Zé Paulino, que será dado como morto. Quando ele reaparecer, vai encontrar o amor de sua vida casada com outro homem, o vilão Tertulino, vivido por Renato Góes.

Há também a história do príncipe árabe que foge do Oriente Médio para não ter que se casar com uma mulher escolhida por seus pais – o casamento foi arranjado, como é de costume na região. Ele acaba chegando no sertão nordestino e vai à procura de um grande amor. O personagem será vivido pelo ator Renan Monteiro.

Além dos três protagonistas, Mar do Sertão terá grandes nomes em seu elenco. Debora Bloch, Enrique Diaz, José de Abreu, Caio Blat, José Dumont, Quitéria Kelly, Thardelly Lima, Michel Gomes, Nanego Lira e Wilson Rabelo são alguns dos confirmados.

Estreias da Globo

No último dia 30, a novela Cara e Coragem entrou no ar no horário das 19h no lugar de Quanto Mais Vida, Melhor. Ainda neste ano, a Globo colocará em sua grade mais duas tramas inéditas.

30 de Maio, às 19h – Cara e Coragem, de Claudia Souto

22 de Agosto, às 18h – Mar do Sertão, de Mário Teixeira