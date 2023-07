Quando descobrem que Salete é filha de Téo em Mulheres Apaixonadas?

Salete é filha de Téo (Tony Ramos), mas ambos só descobrem a verdade nos capítulos finais de Mulheres Apaixonadas. Depois de pedir para que Inês (Manoelita Lustosa) deixasse-o cuidar da garota, saxofonista descobre que Fernanda (Vanessa Gerbelli) desconfiava que a garota era filha dele.

Como Téo descobre que é pai de Salete?

Téo descobre que Salete pode ser sua filha através de Vilma (Cristina Fagundes). A vizinha de Inês conta ao saxofonista que Vanessa tinha a suspeita de que a menina também era herdeira do protagonista, assim como Lucas (Victor Cugula). As cenas vão ao ar no capítulo 193 da exibição original de Mulheres Apaixonadas.

O ricaço vai até a casa de Inês pedir para levar Salete passar um final de semana com ele, mas a megera pede que ele pague uma quantia para para ver a garotinha. Após a morte de Fernanda, o saxofonista se apega ainda mais a menina, que sofre nas mãos da avó que só quer saber de dinheiro e usa a garota para chantagear Téo.

Quando Téo está saindo do apartamento de Inês, Vilma o encontra no corredor e dá o recado. "Téo, a Fernanda achava que a Salete podia ser sua filha também, tanto quanto o Lucas. Ela nunca teve certeza disso, mas você podia procurar saber", revela Vilma. Depois de receber a notícia, o ex-marido de Helena (Christiane Torloni) decide fazer um teste de DNA.

O resultado é revelado apenas no último capítulo do folhetim de Manoel Carlos, confirma a paternidade de Salete: Téo é mesmo o pai da menina. Ambos comemoram, já que agora a garota poderá morar com o saxofonista e o irmão Lucas, e se livrar dos maus-tratos cometidos pela avó.

Téo também engata um namoro com Laura (Carolina Kasting), com quem cria as duas crianças. Os quatro vivem juntos e formam uma família feliz.

Veja: Com quem Sérgio fica no final da novela Mulheres Apaixonadas

Salete e Lucas são gêmeos?

Lucas e Salete não são gêmeos em Mulheres Apaixonadas. As crianças são ambas filhas de Téo e Fernanda, mas nasceram em datas diferentes.

Fernanda tinha certeza que Lucas era filho de Téo, mas desconfiava que Salete também poderia ser herdeira do saxofonista. Ambos tiveram um caso extraconjugal no passado, quando o personagem de Tony Ramos já era casado com Helena.

Para esconder a traição, Téo levou Lucas para casa e disse à esposa que o menino era órfão. Com o desejo de ser mãe, a diretora da escola decide adotá-lo, sem saber que ele é filho biológico de seu marido.

A verdade só vem à tona no capítulo 163, quando Fernanda é atingida uma bala perdida no centro do Rio de Janeiro. À beira da morte, a ex-garota de programa pede para conversar com Helena e lhe revela a verdade. "Helena, me perdoa. Eu não posso morrer sem o seu perdão. Promete que você vai continuar amando o Lucas como sempre amou. Ele é meu filho, meu e do Téo", diz.

Helena fica em choque ao descobrir a verdade enquanto Fernanda segue dizendo: "Eu não queria que ele contasse, eu tinha medo que você deixasse de amar o meu filho. Promete que vai continuar amando meu filho como se fosse seu". A mãe de Salete morre após a protagonista afirmar que continuará amando Lucas da mesma maneira.

A reprise de Mulheres Apaixonadas vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, horário de Brasília. Todos os capítulos também estão disponíveis no Globoplay.

Veja: Fred morre em Mulheres Apaixonadas? Relembre final