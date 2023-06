Fred morre em Mulheres Apaixonadas? Relembre final

Quem acompanhou Mulheres Apaixonadas em suas exibições anteriores deve lembrar que o personagem de Pedro Furtado é marcado por uma tragédia na reta final da trama. Fred morre? O garoto é alvo de plano do maquiavélico Marcos (Dan Stulbach), mas deixa Raquel (Helena Ranaldi) com uma lembrança sua. Relembre.

Como Fred morre na novela Mulheres Apaixonadas?

Fred morre no penúltimo capítulo de Mulheres Apaixonadas, devido a uma armação de Marcos, o marido abusivo de Raquel. Por conta dos ciúmes doentio que tem da esposa, o vilão não aguenta ver a professora de educação física com o aluno e resolve acabar com o rapaz.

Nas últimas cenas de Fred em Mulheres Apaixonadas, ele é enganado por Dóris (Regiane Alves), que é aliciada por Marcos. Em troca de joias que vai ganhar do mau-caráter, a jovem interesseira atrai o rapaz até um carro. Assim, Marcos consegue sequestrar o namorado de Raquel.

Para torturar a esposa e o garoto, Marcos coloca uma arma na cabeça de Fred e liga para Raquel para que ela saiba de tudo. O vilão de Dan Stulbach revela sua localização e faz com que a esposa encontre eles, prometendo que se ela "não for dele, não será de mais ninguém". Por isso, a professora presencia a tragédia que marca o final da história de Fred. Em uma tentativa de derrotar o marido de Raquel, o rapaz briga com Marcos e tenta tomar a direção do carro, mas o veículo acaba saindo da escada e cai de uma ribanceira.

Raquel assiste tudo e grita de desespero. Após se despedaçar com a queda, o veículo cai no mar e não há o que fazer para salvar Fred. O enterro do jovem é realizado ainda no penúltimo capítulo, com a presença de familiares e amigos.

Assista ao momento em que Fred morre na novela Mulheres Apaixonadas:

Fred deixa filho para trás

Ao morrer, Fred deixa um pedacinho seu de lembrança para Raquel: um filho. O romance da dupla resulta em uma gravidez que é revelada na reta final da trama. A professora conta para todos sobre o bebê durante a formatura dos alunos da Escola Ribeiro Alves no último capítulo.

Primeiro, durante a cerimônia ela faz um discurso em homenagem ao rapaz e lê uma mensagem que ele deixou em um caderno que vai parar nas mãos de Raquel por causa de Elenora (Joana Medeiros), mãe do rapaz, sobre sua experiência na escola e a convivência com os colegas de classe: "ele deixou apenas essas linhas, mas elas são suficientes para que todos nos lembremos dele com afeto".

Depois, é feita a grande revelação, que pega alguns de surpresa. "O Fred foi a pessoa mais determinada, mais doce, mais próxima, mais verdadeira que eu conheci em toda a minha vida. E posso falar isso com certeza porque eu vivi com esse menino uma linda história de amor. E eu tenho aqui dentro de mim o fruto desse amor. Pra mim o Fred deixou mais do que saudade e boas lembranças, ele deixou um filho", declara Raquel.

Quem também morre na novela Mulheres Apaixonadas

Além de Fred, outros dois personagens se despedem ao longo da trama de Mulheres Apaixonadas.

Marcos: no carro com Fred durante o acidente que acabou com a vida do rapaz, o marido de Raquel também não sobrevive a cena de tragédia na novela.

Fernanda: depois da metade da novela Mulheres Apaixonadas, a ex-prostituta interpretada por Vanessa Gerbeli é vítima de tiros em uma embate entre a polícia e bandidos durante uma tarde no Leblon. Ela e Téo (Tony Ramos) são atingidos ao tentarem fugir do local, mas o saxofonista se recupera do ferimento e ela não. Antes de seus últimos suspiros, ela confessa para Helena que é a mãe biológica de Lucas (Victor Cugula).

