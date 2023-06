Sérgio fica com quem no final da novela: Heloísa ou Vidinha. Veja trajetória do personagem de Marcello Antony - Foto: Reprodução/Globo

Com quem Sérgio fica no final da novela Mulheres Apaixonadas

Sérgio (Marcello Antony) e Heloísa (Giulia Gam) vivem um relacionamento tóxico na novela Mulheres Apaixonadas. Mesmo com as idas e vindas e os diversos conflitos, o casal permanece durante grande parte da trama, mas tudo muda na reta final do folhetim de Manoel Carlos. Sozinho, com a esposa ou outro alguém: relembre com quem Sérgio fica no final da novela.

O que acontece com Sérgio em Mulheres Apaixonadas

Sérgio ganha um final feliz na novela Mulheres Apaixonadas ao lado de Vidinha (Julia Almeida), a filha de Lorena e sua vizinha de prédio, com quem inicia um romance nos últimos capítulos da trama. Mas antes de tudo isso acontecer, ele termina seu casamento com Heloísa.

Para quem não lembra, o término de Sérgio e Heloísa ocorre na reta final do folhetim de Manoel Carlos, só depois de mais 180 capítulos. O personagem de Marcello Antony toma a decisão de se separar da esposa depois que ela tem um momento de surto e desiquilíbrio e tenta atropelar Vidinha, por morrer de ciúmes da proximidade da moça com Sérgio.

Com a atitude criminosa da esposa, Sérgio decide colocar um ponto final no relacionamento e a situação piora ainda mais com uma confissão de Heloísa. A irmã de Helena revela que mentiu para ele durante todo o casamento e fez uma laqueadura pouco depois que eles subiram ao altar. A ciumenta não queria dividi-lo com um filho e por isso nunca contou a verdade para o amado, que falava com ela sobre ter filhos no futuro.

Sérgio vai embora e não volta para os braços de Heloísa nem mesmo quando ela tenta se matar. Nas cenas finais da novela Mulheres Apaixonadas, já solteiro, ele fica ainda mais próximo de Vidinha, que confessa seus sentimentos por ele: "não sei se você percebeu, mas não considero você só como amigo, eu gosto de você Sérgio".

Lorena tenta manter a filha longe do rapaz, por medo que Heloísa tente machucar a garota novamente. Porém, não consegue fazer a garota esquecer do arquiteto. Alguns capítulos depois, a dupla acaba se beijando e começa a namorar.

omo próximos passos no relacionamento, eles combina fazer uma viagem para diversos lugares do mundo. Os últimos momentos do casal na trama são lado a lado no capítulo final de Mulheres Apaixonadas, durante a formatura dos alunos da Escola Ribeiro Alves.

Veja - Qual é a doença de Júlia Almeida, a Vidinha de Mulheres Apaixonadas

E como fica Heloísa no final da novela?

Heloísa termina a novela Mulheres Apaixonadas sozinha, mas em tratamento para cuidar de suas inseguranças e descontrole. Ela é internada em uma clínica nos episódios finais do folhetim, depois que tenta se matar e desespera a família. Ao deixar a instituição, ela segue com a terapia e também as idas ao grupo de ajuda MADA – Mulheres que Amam Demais.

No último capítulo de Mulheres Apaixonadas, ela reencontra Sérgio, que já está com Vidinha, e não tem um ataque de ciúmes por causa do ex-marido. Ela conversa civilizadamente com o personagem de Marcello Antony e fala sobre como tem trabalhado para cuidar de sua saúde mental.

"Quero que saiba que não vou mais insistir com você, chamar sua atenção ou exigir seu amor. Eu já aceitei que é melhor que a gente fique separado Vou fazer meu tratamento. (...) Quem sabe um dia, talvez, eu vou conseguir me livrar do amor que sinto por você. Se eu fracassar, se eu não conseguir, você vai ser o primeiro a saber", comenta Heloísa.

Ao se despedir de vez do ex-marido, Heloísa completa: "agora volta para a sua menina, viaja, casa e tenha muitos filhos com ela". Sérgio fica feliz ao saber que Heloísa está se cuidando, mas fica em silêncio durante o discurso da mulher. Em seguida, ele volta para o lado da nova namorada e fala sobre os planos da viagem que farão.

