Quando estreia O Diabo Veste Prada 2 e elenco do novo filme

O primeiro teaser de O Diabo Veste Prada 2 foi divulgado, para o delírio dos fãs. Ao som de “Vogue”, da Madonna, o teaser não revela nada sobre o enredo da sequência, sobre o qual a 20th Century Studios continua em silêncio. Ele simplesmente mostra Andy Sachs (Anne Hathaway ) entrando em um elevador atrás de Miranda Priestly (Meryl Streep), que lhe diz: “Até que enfim.”

O que sabemos sobre a estreia de O Diabo Veste Prada 2

Dando sequência à aclamada comédia dramática de 2006 sobre o mundo da moda, O Diabo Veste Prada 2 estreia no dia 1º de maio de 2026. O filme será estrelado por Streep, Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci.

A sequência também conta com Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, BJ Novak e Conrad Ricamora no elenco, além do retorno de Tracie Thoms e Tibor Feldman. Lady Gaga também deve aparecer, tendo sido fotografada no set de filmagem.

É esperado que a continuação examine a perspectiva da editora-chefe de uma revista de alta moda, Priestly, enquanto ela enfrenta o declínio da indústria da mídia impressa.

David Frankel retorna à direção com roteiro de Aline Brosh McKenna e produção de Wendy Finerman e Karen Rosenfelt. Confira o teaser de O Diabo Veste Prada 2 acima.