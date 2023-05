Quando Indiana Jones e a Relíquia do Destino estreia em 2023

Indiana Jones e a Relíquia do Destino, o quinto e último filme estrelado pelo astro Harrison Ford da popular franquia dos anos 80 chega aos cinemas em breve! A estreia do longa será no final do mês de junho exclusivamente nas telonas mundiais e promete emocionar os fãs.

O quinto filme da franquia de Indiana Jones vai ser lançado nos cinemas no dia 29 de junho de 2023. Ainda não há previsão de quando o longa-metragem ficará disponível online para o público, mas sabe-se que quando isso acontecer, será na plataforma do Disney+, que tem os direitos da franquia e em breve adicionará todos os filmes anteriores.

Indiana Jones e a Relíquia do Destino ainda vai demorar um pouco para chegar ao grande público nas telonas, mas já não é novidade para algumas pessoas. O filme fez sua estreia no festival de Cannes, um dos mais importantes do mundo do cinema, no dia 18 de maio.

Em homenagem a carreira ilustre do ator Harrison Ford, de 80 anos, que além de viver Indiana Jones também conta com outros personagens clássicos do cinema, como Han Solo de Star Wars e Rick Deckard de Blade Runner: O Caçador de Andróides, o norte-americano recebeu de surpresa uma Palma de Ouro honorária, uma honraria do evento.

Veja como foi a reação do ator:

Harrison Ford was surprised with an honorary Palme d’Or at the #Cannes2023 premiere of #IndianaJones.

“You know, I love you too” he said to the audience. “You give my life purpose and meaning and I’m grateful for that.”

🔗: https://t.co/GTXOfaT11n pic.twitter.com/vKOj2nkaTZ

— VANITY FAIR (@VanityFair) May 18, 2023