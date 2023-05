Quantos filmes tem Star Wars: franquia nasceu nos anos 70

Filmes do universo criado por George Lucas estão no Disney+.

Uma das franquias mais famosas do cinema, o primeiro filme de Star Wars saiu nos cinemas no final dos anos 70 e até hoje há novos lançamentos do universo criado por George Lucas que conquistam sucesso e o carinho do público. Conheça quais são os longas da saga e veja onde você pode assistir cada um deles.

Quais são os filmes da franquia Star Wars?

Ao todo, a saga Star Wars possui 11 filmes em quase 50 anos de história.

Episódio IV: Uma Nova Esperança (1977)

Episódio V: O Império Contra-Ataca (1980)

Episódio VI: O Retorno de Jedi (1983)

Episódio I: A Ameaça Fantasma (1999)

Episódio II: Ataque dos Clones (2002)

Episódio III: A Vingança dos Sith (2005)

Episódio VII: O Despertar da Força (2015)

Rogue One: Uma História Star Wars (2016)

Episódio VIII: Os Últimos Jedi (2017)

Han Solo: Uma História Star Wars (2018)

Episódio IX: A Ascensão Skywalker (2019)

Uma Nova Esperança foi o primeiro filme lançado de Star Wars

O primeiro filme da história de Star é Uma Nova Esperança. Lançado em 1977, ele apresenta Luke Skywalker (Mark Hamill), um rapaz que mora com os tios em Tatooine e sonha com uma vida diferente. Depois que o tio compra dois robôs, C-3PO e R2-D2, ele encontra uma mensagem deixada pela princesa Leia (Carrie Fischer) para o jedi Obi-Wan Kenobi sobre a temida Estrela da Morte. O garoto então se envolve em uma guerra intergalática e acaba com a ajuda de Han Solo (Harrison Ford) para salvar a princesa e destruir a terrível ameaça do Império.

Onde assistir: Disney+

O Império Contra-Ataca

A continuação desta história veio em O Império Contra-Ataca, lançado em 1980. Considerado um dos melhores da franquia pela crítica especializada e o público, o longa mostra Darth Vader e o imperador na busca por Luke Skywalker, Han Solo, Leia e os membros da Aliança Rebelde. Durante a caçada, Luke viaja até misterioso planeta de Dagobah, em que conhece o sábio mestre Jedi Yoda, que treina o rapaz a usar a Força.

Onde assistir: Disney+

O Retorno de Jedi fechou a trilogia clássica

O Retorno de Jedi foi lançado em 1983 e encerrou a trilogia clássica de Star Wars. O longa traz a grande batalha final entre os rebeldes e o Império quando uma nova Estrela da Morte é construída sob a supervisão de Darth Vader e o imperador Palpatine. Agora treinado um jedi de fato, Luke está mais poderoso do que nunca e busca resgatar Vader do lado sombrio da Força.

Onde assistir: Disney+

A Ameaça Fantasma é primeiro filme da trilogia prelúdio

Mais de quinze anos após O retorno de Jedi, a franquia Star Wars voltou à vida nos cinemas. Foi lançado A Ameaça Fantasma, em 1999, primeiro filme da trilogia prelúdio, que mostra o universo criado por George Lucas muito anos antes de Luke, Leia, a estrela da Morte, a batalha dos rebeldes contra o Império, etc.

Neste longa, o Jedi Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) e seu aprendiz Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) viajam com a Rainha Amidala durante uma missão. Eles acabam encontrando um garotinho, Anakin - que no futuro se transformará em Darth Vader - que se mostra muito diferente dos demais e será treinado como Jedi.

Onde assistir: Disney+

Ataque dos Clones

No começo dos anos 2000, a continuação para a história de A Ameaça Fantasma foi lançada e Ataque dos Clones chegou aos cinemas. Agora Anakin (Hayden Christensen) não é mais uma criança, dez anos se passaram e ele se tornou padawan, ou seja, aprendiz, de Obi Wan Kenobi. Ao serem designados para a proteção da senadora Amidala, que está ameaçada por facções, o que pode gerar uma guerra civil na república, Anakin acaba apaixonado pela moça.

As regras são muito claras para os jedis, , não se pode ter família, amores ou se apaixonar. Por isso, a atitude de Anakin acabará tendo graves consequências no futuro.

Onde assistir: Disney+

A Vingança dos Sith

O último filme desta nova trilogia da franquia Star Wars foi lançado em 2005 e trouxe um capítulo que encerrou o romance entre Amidala e Anakin e mostrou o surgimento do temido Darth Vader. Na trama, o ambiente está tenso na república entre o conselho Jedi e o chanceler Palpatine, que ficam em conflito devido a diversas diferenças. Com medo do que pode acontecer com Amidala, Anakin se torna leal a Palpatine e entra em um caminho sem volta.

Onde assistir: Disney+

O Despertar da Força trouxe franquia de volta

Após a Vingança dos Sith, os fãs de Star Wars ficaram dez anos sem novos filmes da franquia, até que foi lançado O Despertar da Força, em 2015. O longa trouxe uma história que se passa décadas após a queda de Darth Vader e do Império lá na trilogia original. Neste longa, uma nova ameaça nasceu, a Primeira Ordem, uma organização que tomou o poder.

Após a captura do piloto da Resistência Poe Dameron, o robô BB-8 tem uma importante mensagem a ser transmitida. No deserto, o androide acaba conhecendo a jovem Rey, que tem seu destino muito mais conectado a situação do que poderia imaginar.

Onde assistir: Disney+

Os Últimos Jedi

De 2017, Os Últimos Jedi mostra os primeiros passos de Rey no universo Jedi. Ela encontra Luke Skywalker na busca de ser treinado para conseguir derrotar Kylo Ren e a Primeira Ordem, mas recebe a recusa do mestre Jedi. Enquanto isso, Leia lida com o luto por causa morte de Han Solo pelas mãos do próprio filho enquanto lidera a resistência.

Onde assistir: Disney+

A Ascensão Skywalker

A Ascensão Skywalker, de 2019, se passa um ano após a batalha entre a Resistência e A Primeira Ordem em Crait. Agora mais experiente, Rey continua sendo treinada para se tornar um Jedi. Ela precisa lidar com conflitos que nasceram em seu passado e entender de onde vem a conexão com Kylo Ren.

Onde assistir: Disney+

Rogue One: Uma História Star Wars é spin-off

Rogue One: Uma História Star Wars é um spin-off da franquia e foi lançada em 2016. A história segue Jyn (Felicity Jones), moça que é resgatada da prisão pela Aliança Rebelde e aceita trabalhar para os rebeldes, que planejam roubar os planos da Estrela da Morte. Cronologicamente, a história se passa entre os acontecimentos de A Vingança dos Sith e Uma Nova Esperança.

Em 2022, o filme ganhou uma série spin-off, Andor, que mostra o capitão Cassian Andor (Diego Luna) antes de entrar para a resistência, quando ainda era um ladrão sem importância.

Onde assistir: Disney+

Han Solo: Uma História Star Wars conta a história de piloto

Han Solo: Uma História Star Wars é outro spin-off da franquia. Lançado em 2018, o longa mostra a juventude do piloto Han Solo e suas aventuras ao lado do eterno companheiro Chewbacca antes dos eventos marcantes da franquia. O personagem eternizado por Harrison Ford nos outros filmes da franquia foi vivido pelo ator Alden Ehrenreich nesta versão jovem.

Onde assistir: Disney+

