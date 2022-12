Quando lança o filme da Barbie live-action e o que sabemos até agora

Com Margot Robbie interpretando a boneca mais famosa do mundo, o filme da Barbie é uma das estreias mais aguardadas do cinema. O live-action, que também conta com Ryan Gosling, Will Ferrell e Emma Mackey no elenco, liberou o primeiro trailer e deixou os fãs ávidos para saber quando o longa-metragem vai chegar nas telonas.

Quando lança o filme da Barbie no cinema?

A estreia do filme da Barbie está marcada para 21 de julho de 2023. A obra é dirigida por Greta Gerwig, mesma diretora de Lady Bird (2017), e é produzida e distribuída pela Warner Bros. Pictures.

A história começa no mundo mágico das Barbies, chamando de Barbieland. A boneca protagonista começa a se sentir diferente das outras e não se encaixa mais ali como antes. Ao lado de Ken, ela decide partir para o mundo real, onde descobre que a verdadeira beleza está dentro de cada um.

O primeiro teaser trailer do live action já foi divulgado pela Warner Bros Pictures. As primeiras imagens liberadas fazem uma referência as cenas iniciais do clássico "2001: Uma Odisseia no Espaço". Em seguida, são mostradas crianças brincando com suas bonecas em formato de bebê, até que a Barbie surge e faz com que as meninas não queiram mais seus antigos brinquedos.

O trailer termina mostrando algumas imagens da Barbieland e de Ryan Gosling como Ken, par romântico da protagonista.

Assista ao trailer:

#BarbieFilme, da diretora Greta Gerwig, em julho de 2023, SOMENTE nos cinemas.✨ pic.twitter.com/49EctDXFqD — Warner Bros. Pictures Brasil (@wbpictures_br) December 16, 2022

Quem vai interpretar a Barbie?

Margot Robbie é a atriz que interpreta Barbie. A famosa tem 32 anos e já tem alguns papéis de destaque no currículo.

A australiana é mais conhecida por ter interpretado Arlequina em Esquadrão Suicida (2016) e por ter protagonizado o filme Eu, Tonya (2017).

Margot estreou nos cinemas em 2008 e desde então conseguiu se tornar um dos maiores nomes de Hollywood. Em 2013, ela interpretou Naomi em O Lobo de Wall Street, ao lado de Leonardo DiCaprio.

Esteve nos anos seguintes em Os Últimos na Terra (2015) e Suite Francesa (2015), mas o grande destaque veio em 2016 com o lançamento de Esquadrão Suicida. Jared Leto, Will Smith e Viola Davis também estão no elenco.

Em 2017, foi Tonya no filme Eu, Tonya. Ela interpretou a protagonista que leva o nome do filme, baseado em fatos reais, que cresce praticando patinação e se destaca no esporte, apesar dos maus tratos sofridos por parte de sua mãe. A atleta acaba envolvida em uma armação bizarra enquanto se preparava para os Jogos Olímpicos de Inverno de 1994.

No currículo da atriz também estão os longas-metragens Terminal (2018) e Era uma Vez em... Hollywood (2019). Em 2020, voltou a interpretar Arlequina na sequência de Esquadrão Suicida, intitulada Aves de Rapina.

Quem está no elenco do filme da Barbie?

Além de Margot Robbie, o filme da Barbie conta com outros grandes nomes no elenco. Um deles é Ryan Gosling, que ficou com o papel de Ken.

O canadense tem 42 anos e ficou muito conhecido nos anos 2000, ao interpretar Noah em Diário de Uma Paixão (2004). Entre os melhores e mais conhecidos filmes com o ator estão Dois Caras Legais (2016), A Grande Aposta (2015), Blade Runner 2049 (2017) e o premiado La La Land – Cantando Estações (2016), protagonizado por ele e Emma Stone.

Will Ferrell, Simu Liu, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Ncuti Gatwa, Connor Swindell, Ritu Arya, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Emerald Fennell, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne e Jamie Demetriou são os outros atores que estão na produção, mas ainda não tiveram seus personagens divulgados.

Por enquanto, apenas o teaser trailer e as primeiras fotos de Margot como Barbie e Ryan Gosling como Ken foram liberadas pela produtora.