10 melhores séries turcas para assistir na Netflix em 2023

A Netflix é uma das plataforma de streaming que incluiu séries turcas em seu catálogo nos últimos anos. Os assinantes podem assistir às produções famosas, como 8 em Istambul (2020) e Fatma (2021), além de títulos que chegaram mais recentemente.

Asas da Ambição é uma das séries turcas que foram lançadas neste ano na Netflix. A produção é um thriller dramático que conta a história de uma jovem fã que consegue entrar na redação de uma famosa âncora de jornais, mas confronta o lado mais sombrio da ambição, da inveja e do desejo de ser notada.

A série é estrelada pelos artistas turcos Birce Akalay, Ibrahim Celikkol, Irem Sak, Miray Daner e Defne Kayalar.

Uma Nova Mulher (2022)

Outra série lançada neste pela plataforma de streaming é Uma Nova Mulher. A produção conta a história de três amigas, Ada, Sevgi e Leyla, que partem em uma jornada de busca de uma nova conexão espiritual. As protagonistas realizam uma Constelação Familiar, que escancara as causas e os problemas que as três enfrentam com suas famílias.

Tuba Büyüküstün, Riza Kocaoglu, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz e Fırat Tanış são algumas das estrelas da série.



O Submarino (2022) - Séries turcas na Netflix

O Submarino também está entre as séries turcas da Netflix que estrearam neste ano. Na obra, o Sol começa a matar todos os humanos do planeta. Uma tripulação de um submarino precisa se manter debaixo da água para sobreviver e ainda precisa enfrentar rebeliões e desconfiança interna.

Ece Çesmioglu, Ersin Arici, Ertan Saban, Jerry Hoffmann, Kivanç Tatlitug, Meric Aral e Özge Özpirinçc estão no elenco principal.

O Segredo do Templo (2019)

A obra já tem três temporadas disponíveis na Netflix. A história gira em torno de uma pintora, que descobre segredos universais em um sítio arqueológico em Anatólia. Ao percebr que eles têm ligação com o seu passado, ela embarca em uma jornada pessoal rodeada de eventos sobrenaturais.

Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun e Başak Köklükaya são alguns dos atores da série.

Fatma (2021)

Fatma é um seriado curto, com apenas seis episódios. A protagonista é uma mulher, que leva o nome da série, faxineira inexpressiva que se torna uma serial killer. Seu alvo são homens mal-educados, como uma forma de se vingar pela falta de direitos das mulheres.

Burcu Biricik, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan e Gülçin Kültür Şahin são os atores protagonistas.

Meia Noite no Hotel Pera Palace (2022) - Séries turcas na Netflix

Mais uma das séries turcas lançadas pela Netflix em 2022, o público acompanha a jovem jornalista Esra, que é transportada para 1919 ao passar uma noite em um hotel misterioso. A protagonista cai em meio a Primeira Guerra Mundial e acaba se envolvendo nos acontecimentos.

O elenco é formado pelos atores Hazal Kaya, Selahattin Pasali, Tansu Bicer, Engin Hepileri, James Chalmers e Yasemin Szawlowski.



50 m² (2021)

50m², série com outro episódios, conta a história de um homem que não se lembra nada sobre sua infância. Até que um dia, ele decide se mudar para um bairro em Istambul investigar o que realmente aconteceu em seu passado e passa a morar em uma loja de alfaiataria. Sua vida começa a mudar a partir daí

Engin Öztürk, Aybuk Pusat, Cengiz Bozkurt, Kursat Alniacik e Tolga Tekin estão no elenco.



Love 101 (2020)

Love 101 é uma série turca voltada para o público teen. Com toques de drama e comédia, o seriado aborda a história de quatro adolescentes problemáticos que se juntam a uma estudante exemplar para unir uma professora e um treinador de basquete.

Kubilay Aka, Mert Yazicioglu, Alina Boz, Selahattin Pasali, Ipek Filiz Yazici e Pinar Deniz estão no elenco.



Prisão de Mulheres (2018)

Prisão de Mulheres tem duas temporadas disponíveis na Netflix. O seriado um remake de uma série australiana que conta a história de Deniz, uma mulher que sofre constante violência doméstica. Até que um dia, sua filha se cansa de ver o sofrimento de sua mãe e atira no próprio pai. Para proteger a jovem, Deniz assume a culpa pelo crime, e precisa lidar com sua nova rotina na prisão.

O elenco principal é formao por Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Çagdas Onur Öztürk, Çigdem Benli e Ümmü Putgül.



8 em Istambul (2020) - Séries turcas na Netflix

Por fim, 8 em Istambul, uma da séries turcas mais famosas, também está disponível na Netflix. A produção conta a história de oito pessoas com vidas e condições sociais completamente diferentes, mas seus caminhos acabam se cruzando e eles são afetados por esses encontros.

Estão no elenco os atores Öykü Karayel, Alican Yücesoy, Defne Kayalar, Tülin Özen, Fatih Artman e Funda Eryigit.



