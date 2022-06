Quando Levi morre em Pantanal e como será a morte dele na novela?

A morte de Levi se aproxima na novela das nove. Obcecado por Muda, o peão aprontará uma última vilania para conseguir ficar com a moça, mas o plano vai acabar resultando em sua própria morte. A data de quando Levi morre em Pantanal já está certa e o capítulo vai ao ar no começo da próxima semana.

Quando Levi morre em Pantanal

Levi morre no capítulo da próxima segunda-feira, 13 de junho. O barco do peão capota e ele cai em um rio cheio de piranhas, e morre.

Os acontecimentos que antecedem a morte do personagem começaram a ser exibidos nos capítulos de sexta e sábado. Alcides (Juliano Cazarré) leva o colega para uma pescaria, com a intenção de executar a ordem que Tenório (Murilo Benício) lhe deu.

Antes que consiga matar Levi, o peão percebe que o colega está agindo de forma estranha e saca sua arma. “Ele mandô ocê me matá, num mandô?”, questiona o ex-funcionário de José Leôncio (Marcos Palmeira). Furioso, ele atira em Alcides, que é salvo pelo Velho do Rio (Osmar Prado).

Em seguida, Levi pedi abrigo na tapera de Juma (Alanis Guillen), mas será expulso do local pela menina-onça. Sem ter para onde ir, ele irá tentar sequestrar Muda para levá-la com ele para longe do Pantanal. A moça se recusará a seguir viagem.

“Eu não vou pra canto nenhum”, diz ela, em pânico. “Ocê vai, Rute”, fala ele. “Eu já disse que não vou, Levi!”, insiste. “E eu digo que ocê não tem escolha!”, dirá Levi, mostrando a faca.

Quem vai chegar para salvar a amiga será Juma. A protagonista atira no braço do vilão: ““Ocê não é gente, Levi! Agora some daqui!”.

Mesmo ferido, o peão consegue fugir. No meio do caminho, ele encontra Tibério (Guito) e Trindade (Gabriel Sater). Ele diz que não irá se entregar e tenta ir embora do local de barco. No entanto, a embarcação capota e Levi cai em um rio cheio de piranhas.

“Para de besteira, homem… Dá a mão… Ocê tá sangrando muito… Dá a mão! Anda!”, dirá Tibério, tentando ajudar. Mesmo assim, Levi recusará a ajuda do amigo e terminará morto no rio.

O que acontece com Muda depois da morte de Levi?

Muda fica com Tibério no final de Pantanal. Depois da morte de Levi, a jovem finalmente vai se render ao amor do peão e se casará com ele. Na versão original da trama, o casamento de Muda e Tibério aconteceu junto ao de Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma.

Depois de revelar para Juma seus verdadeiros motivos para ter ido até o Pantanal, a jovem tem um arco de redenção. Muda e a menina-onça vão unir forças com Alcides para se vingarem de Tenório, o verdadeiro culpado pela tragédia que aconteceu com suas famílias no Sarandi.

O vilão acabará sendo morto por Alcides na reta final da novela, que contará com a ajuda de Zaquieu (Silvero Pereira) para concluir sua vingança.

No final, Muda tem um final feliz ao lado de Tibério, enquanto Alcides vai embora do Pantanal ao lado de Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

+ Alcides em Pantanal sobrevive, mas ainda vai enfrentar castração