Zoé (Regina Casé) e Maíra (Sophie Charlotte) em Todas as Flores - Foto: Reprodução/Rede Globo

Quando Maíra se vinga de Zoé e Vanessa em Todas as Flores?

O público que assiste a novela de João Emanuel Carneiro não aguenta mais esperar para saber quando Maíra se vinga de Zoé e Vanessa em Todas as Flores. A mocinha interpretada por Sophie Charlotte prometeu fazer com que a mãe e a irmã pagassem pelos seus crimes, mas até agora não fez nada além de prejudicar a si mesma com essa história.

O que vai acontecer com Maíra em Todas as Flores?

Maíra deve se vingar de Zoé e Vanessa nos dois últimos capítulos de Todas as Flores. O capítulo 83 termina com a perfumista chegando na casa em Angra dos Reis onde a personagem de Regina Casé está trancada após ser encontrada por Vanessa (Letícia Colin) e Pablo (Caio Castro).

Em cenas divulgadas no trailer dos personagens finais, é possível ver alguns trechos que levam o público a entender que a protagonista vai fazer a mãe pagar por ter lhe mandado para a fazenda e sequestrado Rivaldinho. Enquanto Zoé agoniza de dor após quebrar as duas pernas, Maíra chegará para ter uma conversa franca com a chefe da organização.

“Você destruiu minha vida quantas vezes?”, questionará a namorada de Rafael (Humberto Carrão). “Sua chance de viver sou eu”, continua ela. Também é mostrada uma cena na qual Zoé pede para que ela lhe dê um tiro e acabe logo com isso.

A vingança de Maíra prometida nos capítulos finais da primeira parte decepcionou o público na segunda metade. Isso porque o perfumista não fez nada de fato que pudesse incriminar a mãe e a irmã e ainda por cima foi parar na cadeia após comprar crianças com o aliciador Galo (Jackson Antunes).

A falta de atitude da mocinha foi motivo para muitas críticas dos internautas, que esperavam que a afilhada de Judite (Mariana Nunes) deixasse de ser boazinha e enfrentasse as vilãs de fato. Veja alguns comentários:

"Sempre que começa #TodasAsFlores bate outra vez com esperanças o meu coração que a vingança de Maíra vem aí

mas nunca veio", se queixou um internauta.

sempre que começa #TodasAsFlores bate outra vez com esperanças o meu coração que a vingança de maíra vem aí

mas nunca veio 🤡 pic.twitter.com/jsNz1eVLho — Pêagá (@PHdiCastro) May 25, 2023

“Penúltima semana e nada da vingança da Maíra. A lenda está fazendo perfumes escondida da polícia no quarto”, debochou outro espectador.

Penúltima semana e nada da vingança da Maíra. A lenda está fazendo perfumes escondida da polícia no quarto. #TodasAsFlores pic.twitter.com/SUxlnM9xrk — Rás Ruão (@ruaozinho) May 18, 2023

“Acho que o João Emanuel Carneiro esqueceu que a segunda parte de Todas as Flores era pra supostamente focar na vingança da Maíra”, brincou um tuiteiro.

Acho que o JEC esqueceu que a segunda parte de Todas as Flores era pra supostamente focar na vingança da Mairapic.twitter.com/944FeDNBzb — Matheus ⁉️ (@smathher) May 18, 2023

“A vingança é de todo mundo na novela menos da bobona da Maíra “, escreveu mais um espectador.

a vingança é de todo mundo na novela menos da bobona da maira #TodasAsFlores — á (@adilazita) May 25, 2023

Quando termina Todas as Flores?

Os dois últimos capítulos serão transmitidos ao vivo para os assinantes do Globoplay. O penúltimo será exibido em 30 de maio, terça-feira, às 20h, horário de Brasília. O último vai ao ar em 1º de junho, quinta-feira, às 20h30. Na última quarta-feira, a plataforma disponibilizou apenas três capítulos.

Todas as Flores chega ao fim com boa aceitação do público, apesar das críticas aos furos de roteiro e inverossimilhanças que predominaram a segunda parte da novela, principalmente em relação a vingança de Maíra, fuga da mocinha da cadeia e a invasão da fazenda.

O folhetim ganha uma exibição na televisão aberta a partir de setembro, ocupando a faixa de horário logo após Terra e Paixão.

