Qual o final de Pablo em Todas as Flores?

O final de Pablo em Todas as Flores será longe de Vanessa (Letícia Colin), com quem manteve um caso durante toda a trama. O vendedor da Rhodes interpretado por Caio Castro entrará na disputa pela fortuna deixada por Humberto (Fábio Assunção) e vai se dar bem nos capítulos finais.

O que acontece com Pablo em Todas as Flores?

Pablo enriquecerá e vai morar fora do Brasil nos últimos capítulos de Todas as Flores, conforme adiantado pela colunista Márcia Pereira, do Notícias da TV. O filho de Judite (Mariana Nunes) vai entrar na disputa pela fortuna deixada por Humberto, frutos dos golpes aplicados na Rhodes, junto a Zoé (Regina Casé) e Vanessa. Os três vão brigar em uma espécie de “caça ao tesouro”, mas o rapaz sairá na frente das vilãs e encontrará o dinheiro primeiro.

Com R$ 40 milhões no bolso e sem conseguir conquistar Maíra (Sophie Charlotte), Pablo resolverá viajar para a Indonésia, onde ostentará uma vida de luxo ao lado de prostitutas. O vendedor não vai querer saber mais de Vanessa e deixará Nico, seu filho com a vilã, para a protagonista e Rafael (Humberto Carrão) criarem juntos. No capítulo 79, o presidente da Rhodes já havia se oferecido para cuidar do menino, alegando que a mãe do bebê não tem condições de criá-lo.

Humberto, pai de Pablo, será morto por Zoé nos capítulos finais da trama de João Emanuel Carneiro. Os dois vão ser procurados pela polícia durante uma nova investigação aberta por Rafael sobre a morte de Guiomar (Ana Beatriz Nogueira) ainda no começo da novela.

Ainda não há informações sobre o final de Judite, mãe de Pablo. A costureira da Rhodes era o grande amor da vida de Humberto, mas se recusava a ficar com o pai de seu filho diante das dezenas de falcatruas que ele se envolveu ao lado de Zoé, sua maior rival.

A personagem também teve muitos desentendimentos com o filho ao esconder até a segunda metade da novela que Pablo era filho de Humberto. Os dois, no entanto, devem se resolver no final.

Pablo fica com quem no final?

Pablo fica sozinho no final da trama após enriquecer. O rapaz é apaixonado por Maíra, e a ajuda em todos os seus planos contra a mãe a irmã criminosa, mas a mocinha tem um final feliz ao lado de Rafael.

O personagem também rompe de vez com Vanessa, que ficará na miséria após ser abandonada por todos. Sem emprego e dinheiro, a estilista terá que se prostituir para sobreviver, assim como Zoé fazia na juventude.

A amante de Pablo passou toda a novela arranjando maneiras de arrancar dinheiro de Rafael, para que pudesse viver no luxo ao lado de seu verdadeiro amado. Ironicamente, quem enriquecerá será ele e não ela.

O último capítulo de Todas as Flores também exibirá os finais de Zoé, Diego (Nicolas Prattes), Mauritânia (Thalita Carauta), Javé (Jhona Burjack) e demais personagens da trama de João Emanuel Carneiro.

Quando vai ser o final de Todas as Flores?

O final de Todas as Flores será exibido através de transmissões ao vivo no dia 30, para a exibição do penúltimo capítulo, e a partir de 1º de junho, para o último. O horário das lives ainda serão divulgados pela plataforma de streaming.

Nesta quarta-feira, 24, serão liberados apenas os capítulos 81, 82 e 83, no mesmo horário de sempre, às 20h, horário de Brasília.

Por enquanto, estão disponíveis para os assinantes 80 capítulos da trama original Globoplay. É necessário ter um dos planos pagos da plataforma de streaming para ter acesso ao folhetim e aos demais títulos do catálogo – os preços começam em R$ 24,90 mensais.

