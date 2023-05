Qual o final de Vanessa em Todas as Flores?

O final de Vanessa em Todas as Flores será desfavorável para a vilã interpretada por Letícia Colin, que passou toda a trama infernizando a vida dos mocinhos e cometendo crimes. A personagem terminará desamparada sem o apoio de Zoé (Regina Casé) e de Pablo (Caio Castro).

O que acontece com Vanessa em Todas as Flores?

Vanessa vai se prostituir no final de Todas as Flores, conforme adiantado pela colunista Márcia Pereira, do Notícias da TV. A vilã vai ficar sozinha, sem o respaldo de Zoé, que a essa altura da trama já terá matado Humberto (Fábio Assunção) e inocentado Maíra (Sophie Charlotte) após ficar com peso na consciência de colocar a própria filha na cadeia.

A mãe de Nicolau também não vai ficar com Pablo, seu ex-amante, que enriquecerá após roubar uma fortuna de Humberto. O filho de Judite (Mariana Nunes) vai se mudar de país, enquanto Maíra e Rafael (Humberto Carrão) criam o bebê que ele teve com Vanessa.

Quem também não vai querer saber da vilã será o casal de mocinhos, que sofreram com as armadilhas criadas por Vanessa para separá-los a qualquer custo ao longo da trama.

Sem emprego, sem dinheiro e nenhum parente próximo, Vanessa terá que vender o próprio corpo para sobreviver. As cenas devem ir ao ar nos últimos capítulos de Todas as Flores, que serão exibidos através de live nos dias 30 e 1º de junho.

O público já acompanha a decadência da vilã. Depois de ser desmascarada por Rafael, a megera foi expulsa do apartamento onde vivia e ainda ficou sem a mesada do ricaço. Vanessa foi viver de favor com Pablo e Humberto, mas ambos a abandonaram sem dinheiro e até sem comida na mansão.

Qual o final de Pablo?

Apesar de Vanessa ser loucamente apaixonada por Pablo, a vilã terá que viver sem seu amado no final de Todas as Flores.

Isso porque Pablo vai descobrir que Humberto acumulou uma grande fortuna ao roubar a Rhodes. Zoé e Vanessa estão de olho na bolada, mas o filho de Judite será mais esperto que as vilãs e vai se dar bem.

Pablo pegará o dinheiro e sairá do país. O rapaz viverá na Indonésia, onde se tornará patrocinador de prostitutas. A sequência de cenas acontece antes de Humberto ser morto por Zoé nos capítulos finais.

Quando termina Todas as Flores?

Todas as Flores terá seu penúltimo capítulo exibido no dia 30, enquanto o último será disponibilizado a partir de 1º de junho através de uma live no Globoplay. O horário ainda não foi divulgado. Nesta quarta-feira, 24, a plataforma vai disponibilizar apenas três capítulos aos assinantes.

A transmissão é uma forma de evitar que os spoilers da novela sejam divulgados nas redes sociais, o que costuma acontecer com frequência após a disponibilização na plataforma.

A trama terá 85 capítulos no total. Os 45 primeiros foram disponibilizados entre outubro e dezembro do ano passado, enquanto os últimos 40 só saíram a partir de abril deste ano.

Todas as Flores se tornou um grande sucesso do Globoplay, arrancando elogios da crítica especializada e do público na primeira parte da trama. A segunda, no entanto, vem sofrendo alguns comentários negativos dos internautas que apontam inverossimilhanças, principalmente na fuga de Diego (Nicolas Prattes) da fazenda e de Maíra da cadeia.

Apesar dos pontos criticados, o folhetim segue em 1º lugar no ranking dos produtos mais consumidos da plataforma de streaming e deve ganhar uma exibição na TV aberta no segundo semestre. Ainda não há data de estreia ou horário definido, mas é possível que a Globo coloque a novela de João Emanuel Carneiro na faixa das 23h, assim como fez com Verdades Secretas 2 (2021).

