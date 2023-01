Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo: onde assistir ao filme indicado ao Oscar 2023

O filme 'Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo' é o grande destaque do Oscar 2023 com 11 indicações na maior premiação do cinema. Dirigido por Daniel Kwan e Daniel Schneirt, o longa-metragem de ficção científica está disponível para aluguel em plataformas de streaming.

Onde assistir Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo?

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, lançado nos cinemas em junho de 2022, pode ser alugado online. O filme está disponível na Apple TV, Amazon Prime Video, Google Play Filmes e TV e YouTube mediante pagamento extra mesmo para os assinantes das plataformas de streaming. Os preços começam em R$ 11,90 e podem variar.

Em todas as plataformas é necessário ter um cadastro para conseguir alugar o filme. Em seguida, basta inserir a forma de pagamento desejada e concluir o processo de aluguel. Cada um dos serviços disponibiliza um determinado período para que o usuário possa assistir ao longa-metragem - geralmente, o tempo do aluguel começa a correr após o "play".

Em Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, a imigrante chinesa Evelyn Wang (Michelle Yeoh) precisa lidar com a falência de sua lavanderia, sua fonte de renda, e com seu casamento fracassado, além do relacionamento ruim que mantém com seu pai (James Hong) e sua filha (Stephanie Hsu).

Em meio à crise em sua vida pessoal, ela ainda precisa se preparar para uma reunião com Deirdre (Jamie Lee Curtis), uma auditora da Receita Federal. A agente começa a perder a paciência com a protagonista durante ao encontro e, à medida que isso acontece, uma fenda no multiverso se abre e possibilita a exploração de realidades paralelas.

Evelyn então parte para uma aventura e precisará impedir que uma entidade maligna destrua as finas e incontáveis ​​camadas do mundo invisível. A jornada da protagonista ficará ainda mais complicada quando ela se perder nas infinitas possibilidades dos outros universos e ficar presa sem conseguir retornar para casa.

O filme estadunidense fez história no Oscar. Isso porque é a primeira vez que uma obra protagonizada por artistas de origem asiática alcança a impressionante marca de onze indicações. O longa-metragem que mais se aproximou dessa marca foi Parasita (2019), com seis indicações.

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo concorre nas categorias de melhor filme, melhor atriz (Michelle Yeoh), diretor e roteiro Original (Daniels), atriz coadjuvante com duas indicações (Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu), ator coadjuvante (Ke Huy Quan), trilha sonora (Son Lux), canção original (This is Life), montagem e figurino.

Os concorrentes de Tudo em Todo o Lugar na categoria de Melhor Filme são Nada de Novo no Front, Avatar: O Caminho da Água, Os Banshees de Inisherin, Elvis, Os Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triângulo da Tristeza e Entre Mulheres.

Assista ao trailer de Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo:

Quem está no elenco?

A protagonista do filme Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo é Michelle Yoh, que vive a protagonista Evelyn Quan. A atriz, natural de Ipo, na Malásia, ficou famosa ao estrelar uma série de filmes em Hong Kong.

A agente da Receita Federal que chega para tornar a vida da mulher ainda mais complicada é interpretada por Jamie Lee Curtis, conhecida por ter atuado em uma série de filmes de terror nos anos 80. Stephanie Hsu é Joy, a filha da protagonista. Além do trabalho no cinema, a americana também estrelou peças na Broadway.

Elenco completo de Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo:

Michelle Yoh interpreta Evelyn Quan

Jamie Lee Curtis interpreta Deirdre

Stephanie Hsu interpreta Joy

Ke Huy Quan interpreta Waymond

James Hong interpreta Gong Gong

Tallie Medel interpreta Becky Sregor

Jenny Slate interpreta Big Nose

Harry Shum Jr. interpreta Chad

LEIA TAMBÉM

+ Indicados ao Oscar 2023 vai de Avatar a Top Gun: veja lista completa

+ Record prepara 'super-reality' após cancelamento do Power Couple