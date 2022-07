Quando volta a novela Reis: trama retorna ainda neste mês

Ansioso para saber quando volta a novela Reis? A trama bíblica retorna para a grade da Record ainda neste mês com uma nova temporada que mostrará a queda do rei Saul e a ascensão de Davi ao trono. A produção tem o formato de seriado e está sendo dividida em temporadas.

Quando volta a novela Reis na Record?

Quando volta a novela Reis: o folhetim bíblico retorna em 19 de julho, terça-feira, de acordo com informações do jornalista Flávio Ricco. A data ainda não foi confirmada oficialmente pela emissora.

Esta será a terceira temporada de Reis. A produção tem o formato de seriado e é exibida por temporadas no canal. O público já acompanhou A Rejeição e A Escolha, que foram ao ar no primeiro semestre deste ano no canal. A segunda parte da história mostrou o início da trajetória de Saul, interpretado pelo ator Carlos Porto.

Já o final da temporada ressaltou uma mudança no comportamento de Saul, que será explorada na terceira parte da história. Os episódios inéditos de Reis mostrarão o fim do reinado do todo poderoso e a ascensão de Davi ao trono.

A família de Saul, que antes era cheia de momentos de carinho, amor, descontração e risadas, agora será dividida pelo poder e a ambição.

O ator protagonista adiantou um pouco sobre as mudanças de seu personagem ao R7. “O que contamos na [segunda] temporada é a parte boa da história do Saul. Ele precisava ganhar a confiança das pessoas e trabalhou para isso. [A trama] Nos mostrou um Saul que tinha tudo para dar certo. A partir de agora, o que vamos ver é diferente”, disse.

Na primeira parte da trama, o personagem foi ungido duas vezes por Deus. Uma vez antes de sua coroação e outra depois, mudando a vida do homem simples que se tornou rei de Israel.

Além do retorno de Carlos Porto como Saul, a terceira temporada de Reis também trará novos atores. É o caso da atriz americana Maiara Walsh – ela nasceu nos Estados Unidos e é filha de uma brasileira com um estadunidense. Ela vai interpretar Abigail em Reis, uma importante personagem para o desenrolar da história.

Quem também retorna é Francisca Queiroz, intérprete de Ainoã. Na terceira temporada, a matriarca irá ficar abalada com o início da decadência de Saul e o relacionamento dos dois vai dividir opiniões.

Miguel Coelho, Bruno Breves e Nicole Rosemberg, Caio Vegatti, Christine Fernandes, Juliana Boller e Paloma Bernardi também seguem na produção.

Como acompanhar Reis

Reis vai ao ar de segunda a sexta, sempre na faixa de horário das 21h. Os episódios podem começar um pouco mais cedo ou mais tarde a depender da grade do canal.

Ainda segundo Flávio Ricco, Reis e Todas as Garotas em Mim não serão exibidas simultaneamente. A trama adolescente deve ser encerrada um dia antes da estreia da nova temporada da história bíblica – ‘TAGEM’ tem amargado baixos índices de audiência e derrubou a audiência da faixa de horário. A novela registra média de cinco pontos, enquanto Reis conseguia oito.

Enquanto a terceira temporada da trama não vai ao ar, o público pode rever as duas primeiras partes da história no Playplus – é necessário ter o plano pago de assinatura, ao custo de R$15,90. Depois, é só procurar por ‘Reis’ na aba de busca. Depois que os novos episódios forem ao ar na televisão, eles também ficarão salvos para os assinantes da plataforma.

