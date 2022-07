Sessão da Tarde desta semana: filmes de 4 a 8 de julho

A sessão da tarde desta semana de 4 a 8 de julho de 2022 reserva várias produções para entreter as suas tardes. A semana já começa com uma comédia estrelada por Steve Martin, depois tem filme nacional chegando as telinhas da TV Globo. Ao longo da semana você poderá assistir romance, mais comédia e a sexta-feira vai fechar com uma animação.

+Estreias da Globo em julho de 2022: o que muda na programação

Segunda-feira, 4 de julho – A Pantera Cor de Rosa 2 na sessão da tarde desta semana

O filme A Pantera Cor de Rosa 2 abre a Sessão da Tarde desta semana na TV Globo. Nesta segunda-feira, o público irá acompanhar as aventuras do Inspetor Jacques Clouseau, que se reúne com um time de detetives internacionais em uma nova missão. O problema é que esses investigadores são todos tão atrapalhados quanto ele. O grupo precisará capturar um ladrão que tem como especialidade o roubo em artefatos históricos. O bandido estará de olho justamente na pantera cor de rosa.

Título Original: The Pink Panther 2

Elenco: Steve Martin, Alfred Molina, Andy Garcia, Emily Mortimer, Jean Reno, Yuki Matsuzak

Direção: Harald Zwart

Nacionalidade: Americana

Ano: 2009

Assista ao trailer da comédia:

Terça-feira, 5 de julho – Maria Do Caritó

Estrelado por Lilia Cabral, este filme nacional mostrará a história de uma mulher que vive em uma pequena cidade nordestina, Maria do Caritó. Ela está prestes a completar 50 anos e vive em meio a simpatias para que finalmente consiga se casar. Por ser fruto de um parto difícil, ela é prometida desde que nasceu a São Djalminha, o que dificulta sua situação. Com a chegada de um circo na pequena cidade, ela recupera as esperanças de encontrar um amor depois que se consulta com uma cartomante.

Título Original: Maria Do Caritó

Elenco: Lilia Cabral, Gustavo Vaz, Juliana Carneiro Da Cunha, Kelzy Ecard, Leopoldo Pacheco, Sylvio Zilber

Direção: João Paulo Jabur

Nacionalidade: Brasileira

Ano: 2019

Assista o trailer do filme da sessão da tarde desta semana:

Quarta-feira, 6 de julho – Nossa Vida com Cães vai passar na Globo

No filme de quarta-feira, as vidas de diferentes pessoas e de mundos completamente opostos em Los Angeles, nos Estados Unidos, passam a ser conectadas por causa de seus pequenos amigos peludos, os cachorros. Na trama, uma âncora de telejornal, um empresário, um dog walker e outros tipos de profissionais vão ver suas realidades e carreiras mudarem de um dia para o outro.

Título Original: Dog Days

Elenco: Adam Pally, Eva Longoria, Nina Dobrev, Rob Corddry, Tone Bell, Vanessa Hudgens

Direção: Ken Marino

Nacionalidade: Americana

Ano: 2018

Quinta-feira, 7 de julho – Os Estagiários

Na quinta-feira, o público assistirá uma comédia com Owen Wilson e Vince Vaughn. O filme mostra dois grandes amigos, Billy e Nick, que trabalham lado a lado como vendedores. Eles estão no ramo dos relógios, mas acabam pegos de surpresa quando descobrem que seu chefe fechará a empresa. Atrás de um novo emprego, eles se inscrevem para uma vaga de estágio no Google. Por lá, eles passam a competir com pessoas muitos diferentes e descobrem uma nova paixão.

Título Original: The Internship

Elenco: Vince Vaughn, Owen Wilson, Rose Byrne, Dylan O’Brien, Josh Brener, Tiya Sircar, Max Minghella, Josh Gad, Aasif Mandvi

Direção: Shawn Levy

Nacionalidade: Americana

Ano: 2013

Assista o trailer da comédia que vai passar na sessão da tarde desta semana:

Sexta-feira, 8 de julho – Kung Fu Panda 3

O filme que fecha a sessão da tarde desta semana é o terceiro sobre o panda Po. Nesta continuação, o guerreiro se abala quando seu pai perdido reaparece de repente. Eles viajam até um lugar secreto dos pandas e conhecem novas pessoas. Porém, o perigo logo bate na porta de Po e ele descobre que o vilão Kai coloca a China em perigo. Por isso, ele resolve treinar um vilarejo de pandas para se tornarem guerreiros como ele.

Título original: Kung Fu Panda 3

Elenco: Seth Rogen, Jack Black, Bryan Cranston, Jackie Chan, J. K. Simmons, Kate Hudson, Angelina Jolie

Direção: Jennifer Yun, Carloni e Alessandro Nelson

Nacionalidade: Americana e Chinesa

Ano: 2016

Assista ao trailer oficial da animação:

A Sessão da Tarde vai mudar de horário?

A TV Globo anunciou algumas mudanças para a programação, mas os filmes exibidos no período vespertinho não serão afetados. Assim, a Sessão da Tarde da semana continua no mesmo horário de sempre, às 15h30, após a transmissão da novela O Cravo e a Rosa.

Se você quer assistir a qualquer um dos cinco filmes que vão passar na faixa de horário esta semana, mas não estará em casa para ligar a sua televisão, há outra opção. A Globoplay disponibiliza a aba “Agora na TV” para que qualquer usuário consiga assistir gratuitamente a programação em tempo real da emissora.

A única obrigatoriedade para que a aba seja liberada é a criação de um cadastro. Você precisará informar nome completo, e-mail, gênero, data de nascimento, país, cidade e estado em que mora. Após criar a senha que você usará no site, já terá seu login para poder acessar a plataforma. É bom lembrar que esse cadastro gratuito não libera o conteúdo do catálogo do streaming.

Leia também

Próxima novela das 6: como será Mar do Sertão da Globo

Estreias Netflix julho 2022: Stranger Things, Rebelde e mais