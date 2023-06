Quanto tempo Bella e Cabelinho estão juntos na vida real?

Nem sempre o que acontece na ficção fica apenas nas telas. Esse é o caso de um dos casais queridinhos da internet, Bella e Cabelinho. A dupla está na novela Vai na Fé, em que interpretam Jenifer e Hugo e vivem um romance depois que se aproximam na igreja. Na vida real, eles também são namorados e nada disso teria acontecido se não fosse pelo folhetim das 19h, já que eles não se conheciam antes.

Bella e Cabelinho namoram desde quando?

A atriz Bella Campos e o cantor MC Cabelinho estão juntos desde outubro de 2022. Eles se conheceram durante a preparação da novela Vai na Fé e depois não desgrudaram mais. Em entrevista ao TVZ Multishow, em maio, o músico revelou que foi ele quem puxou papo com a jovem.

"Na preparação do elenco rola vários tipos de exercício para os atores se entrosarem mais antes das gravações. Tinha um exercício lá que a professora pedia para ficar de estátua. Todo mundo andava e quando parasse você tinha que encarar uma pessoa. Eu estava procurando alguém para encarar. Teve uma hora que olhei para a Isabella, ela não estava olhando para ninguém e nem eu, aí nos encaramos. Aí já olhei para ela com outros olhos", contou.

O músico revelou também que naquele mesmo dia, ao chegar em casa após o trabalho com o elenco da novela, ele logo entrou no Instagram e mandou um emoji "apaixonado" na DM da atriz. Eles trocaram telefones e continuaram conversando. A dupla voltou a se ver no dia seguinte, mais uma vez na preparação de elenco, e o cantor ofereceu uma carona, pois Bella e Cabelinho moravam perto. Logo depois, começaram a se conhecer melhor e o romance começou.

Não demorou para Bella e Cabelinho assumiram o romance em público e diversas fotos e vídeos lado a lado começaram a surgir nas redes sociais dos artistas. Na gravação que o cantor publicou no Tiktok no dia em que revelou o namoro, o casal aparece juntos em um momento de lazer, com a música "Deixa Acontecer", do grupo Revelação de trilha sonora.

A atriz aparece cantando o trecho: "a razão do seu viver sou eu. Está tudo bem, eu acredito. Eu não tô duvidando disso. É que eu não tenho medo de me apaixonar". "Eu também não tenho não", brincou o cantor, que continuou gravando a namorada e recitou parte da letra. Na legenda, Cabelinho escreveu: "minha goxtosa" e marcou a atriz.

Alguns meses depois do início do romance, em dezembro de 2022, Cabelinho presentou a namorada com uma cachorrinha da raça Spitz Alemão. "Agora você tem uma nova filha", comentou o cantor. O bichinho de estimação ganhou o nome de Zoe e sempre aparece nas publicações do casal nas redes sociais.

O álbum mais recente de Cabelinho, Little Love, conta com a faixa Minha Cura, que é dedicada a Bella Campos. Na letra, o cantor fala: "tudo mudou quando ela apareceu. Tentei escapar, mas a paixão pegou. Nossa vibe, nosso beijo combinou".

Jenifer e Hugo terão final feliz na novela Vai na Fé?

No começo da novela Vai na Fé, o interesse de Hugo, personagem de Cabelinho, era em Kate (Clara Moneke), melhor amiga de Jenifer (Bella Campos). No entanto, com o andamento da trama, Kate e Hugo seguiram caminhos diferentes. Assim, o rapaz se aproximou de Jenifer ao frequentar a igreja do bairro em que vivem.

A parceria acabou se transformando em romance e Hugo e Jenifer viraram um dos casais favoritos dos fãs da novela Vai na Fé. Porém, a sorte não estava ao lado do casal e Hugo precisou fugir de Piedade ao ser jurado de morte por Orfeu (Jonathan Haagensen). Com isso, o personagem se despediu da namorada e desapareceu.

Por enquanto, nada indica na trama um final feliz para Jenifer e Hugo. Já que além da fuga do rapaz, Jenifer começou a se envolver com o missionário Eduardo (Matheus Abreu). No entanto, o folhetim só termina em agosto, então ainda há tempo para um possível retorno do personagem de Cabelinho e quem sabe a dupla pode acabar retomando o namoro na novela.

