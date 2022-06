Quantos anos tem Camila Morgado, a Irma de Pantanal?

No ar como Irma em Pantanal, a atriz desperta curiosidade sobre sua vida pessoal. Uma das perguntas é quantos anos tem Camila Morgado, que começou a carreira em 2003 na Globo e desde então acumula papéis em folhetins de sucesso na emissora.

Quantos anos tem Camila Morgado, atriz de Pantanal?

Quantos anos tem Camila Morgado? A atriz tem 47 anos de idade. Ela nasceu em 12 de abril de 1975 em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e é filha de um comerciante e um dona de casa.

A atriz estuda teatro desde os 17 anos, mas foi em 2003, aos 28 anos, que ela ficou famosa ao interpretar Manuela no seriado A Casa das Sete Mulheres, da Globo. No ano seguinte, ela conquistou um dos papéis mais importantes de sua carreira – viveu Olga Benário no filme Olga, lançado em 2004, que conta a história de uma das mais importantes figuras da história. Além de reconhecimento nacional, o trabalho também lhe rendeu indicações e prêmios.

Camila seguiu trabalhando em novelas e seriados da Globo. Em 2005, foi destaque em América por interpretar a vilã Miss May. Depois, esteve na série JK (2006) como Ana Rosenberg.

Sua próxima novela foi Viver a Vida, em 2009. Camila também é lembrada por viver Noêmia em Avenida Brasil (2012), uma das esposas de Cadinho (Alexandre Borges).

No currículo da atriz, estão títulos como O Canto da Sereia (2013), O Rebu (2014), A Lei do Amor (2016), Malhação: Vidas Brasileiras (2018) e Hebe (2019).

Em 2020, Camila trabalhou em uma série da Netflix, Bom Dia Verônica, mas retornou para a Globo em 2022 para interpretar Irma no remake da novela Pantanal.

Além de destacar pelo talento como atriz, Camila também chama atenção pelo seu cabelo. Os tons usados pela famosa nas novelas viram tendência e sempre recebem elogios dos espectadores nas redes sociais. Ao longo de sua carreira, ela já teve madeixas loiras, morenas e as mais famosas, as ruivas.

Bastante reservada, a atriz não está nas redes sociais e mantém sua vida pessoal bastante discreta.

+ Dividida entre Trindade e Zé Lucas, Irma Pantanal fica com quem?

Camila Morgado tem filhos?

Camila Morgado não tem filhos. A atriz de 47 anos já falou algumas vezes sobre o assunto em entrevistas. Em 2018, ela interpretou uma mãe de três filhos em Malhação: Vidas Brasileiras e contou que já foi questionada se ela não pensava em construir uma família na vida real.

“Muita gente pensa que já que somos mulheres, temos que ser mães. A sociedade é muito cruel com as mulheres! Obriga a gente, pergunta quando o filho vai chegar, como se a gente tivesse que ser assim. E se você é mulher e não estiver afim da maternidade, só quiser trabalhar?”, disse ao colunista Léo Dias na época.

Anteriormente, ela já havia falado sobre o assunto durante um papo no Encontro com Fátima Bernardes. Ela explicou que nunca teve uma vontade aflorada de ter filhos. “Não sei. Teve um momento da minha vida que quis muito, mas depois desisti. Congelei quando tinha 38 anos, para, justamente, ter uma liberdade de pensar se vou ter ou não. Hoje, te digo que não sei. Tenho amigas que, desde que se entenderam como pessoas, elas falam: ‘Quero ser mãe’. Nunca foi o meu caso. Nunca tive esse desejo tão forte”.

Alguns namoros de Camila se tornaram públicos. Ela manteve um relacionamento com o ator Hugo Resende durante as gravações da novela Viver a Vida. Também já namorou o diretor Ernesto Piccolo, e anos depois o designer Luiz Stein, entre 2012 e 2013.

Depois de saber quantos anos tem Camila Morgado, leia também: Filho Irma e Trindade terá poderes? Relembre Pantanal 1990.