Dividida entre Trindade e Zé Lucas, Irma Pantanal fica com quem?

Depois de se envolver com Zé Leôncio na novela, personagem fica com violeiro e também herdeiro do rei do gado.

Personagem de Camila Morgado no remake da TV Globo, a irmã de Madeleine se envolve com alguns peões ao longo da trama. Conhecida como “talarica” pelos fãs da atração, ela já ficou com o cunhado, além de se interessar por José Lucas e ainda somar um romance com Trindade. Afinal, depois de tantos romances, a Irma de Pantanal fica com quem? Confira o que ainda acontecerá na novela de 2022, caso os acontecimentos da versão original da Manchete sejam repetidos pelo autor Bruno Luperi.

Com quem Irma fica na novela Pantanal?

Irma fica com José Lucas de Nada no final da novela Pantanal. Nas cenas originais de 1990, o romance da dupla vai para frente depois que Irma dá a luz ao filho que esperava de Trindade. O violeiro que tem pacto com o diabo está presente no dia do parto e auxilia no nascimento da criança, mas pouco depois vai embora. Antes de pegar a estrada, ele pede a Zé Lucas que cuide de Irma e do bebê, o que faz com que a dupla se aproxime.

Conforme a paixão vai crescendo entre eles, Zé Lucas pede Irma em casamento e os dois terminam o folhetim como noivos. O herdeiro de José Leôncio se torna padrasto do filho de Trindade, que nunca retorna, e passa a criar a criança com Irma.

Antes na trama, Irma e Zé Lucas já haviam se envolvido, mas o romance não havia funcionado. A irmã de Madeleine estava muito deslumbrada pela semelhança de Zé Lucas com o pai José Leôncio, que foi uma grande paixão de Irma durante anos, e o herdeiro do rei do gado estava obcecado por Juma. Zé Lucas não ficou contente com as comparações com seu pai e tinha dificuldades de tirar Juma da cabeça, o que fez a dupla se afastar.

Neste meio tempo separados, Irma acaba envolvida com Trindade e Zé Lucas tenta ficar com Juma. Após fracassar na tentativa de conquistar a namorada do irmão, Zé Lucas também se envolve com Erika, uma jornalista que vai até o pantanal para trabalhar.

A jovem deixa o lugar após o breve romance, mas retorna pouco depois dizendo que está grávida de Zé Lucas. Prestes a se casar com Erika, Zé Lucas desiste do casamento quando descobre que a gravidez não é verdadeira.

Por que Trindade e Irma se separam?

O relacionamento de Irma e Trindade começa a desabar quando a filha de Mariana vai contra os pedidos do violeiro. Ele queria que ela não fosse até o Rio de Janeiro e que não consultasse um médico para tratar da gravidez, pois seu pacto com o diabo não permitia tal coisa. Porém, Irma vai até um médico mesmo assim.

Ao descobrir tudo, Trindade acusa a amada de trair sua confiança e ela se arrepende. Irma pede perdão, mas é tarde demais. Trindade informa que sente que o encantamento foi quebrado e que por isso ele seria obrigado a deixar o pantanal em breve. E isso acaba acontecendo, pouco depois na trama, o violeiro se despede silenciosamente de Irma e parte sem deixar rastros.

Irma continua apaixonada pelo peão e tem esperança que ele retorne para conhecer o filho. No dia do parto, a mulher passa por complicações, mas Trindade aparece e realiza o parto do próprio filho. Depois disso, ele parte para sempre.

Algum tempo depois, quando já está envolvida com Zé Lucas, que é com quem Irma fica em pantanal, a irmã de Madeleine afirma que esqueceu Trindade e que agora seu coração pertence apenas ao filho de José Leôncio.

Quem fica com quem no final da novela

No final da novela Pantanal, Irma fica com Zé Lucas e três casamentos acontecem. Alguns casais continuam mais felizes do que nunca e outros sofrem o baque da perda.

Zé Leôncio e Filó: o casal se casa e está prestes a ter seu final feliz quando o rei do gado falece. Um dia após a cerimônia que oficializou a união, José Leôncio tem um infarto fulminante e não sobrevive. Filó continua fiel a seu amado e não fica com mais ninguém até os momentos finais do folhetim.

Juma e Jove: já casados há algum tempo, o final de Juma e Jove é feliz. Eles continuam juntos e também com uma filha para criar. No último capítulo, a novela dá um salto no tempo de alguns anos e a herdeira do casal aparece mais velha em uma conversa com o velho do rio. A menina revela que vira onça quando está com raiva, igual a mãe.

Tadeu e Zefa: no último capítulo da novela, o casal sobe ao altar. Tadeu não era muito fã da ideia de se “amarrar”, mas cede e acaba se casando. O casal troca juras de amor na festa que marca a comemoração da cerimônia, na fazenda dos Leôncio, e prometem nunca se separar.

Guta e Marcelo: depois que descobrem que não são irmãos de verdade, Guta e Marcelo ficam livres para serem felizes em paz. A dupla se casa no último capítulo da novela pantanal, durante a cerimônia de Tadeu e Zefa e José Leôncio e Filó. Eles também terminam a novela como pais.

Muda e Tibério: o casamento de Muda e Tibério acontece no mesmo dia que o dia Juma e Jove, pouco depois da metade da novela. Porém, o casal passa por muitas crises por conta da sede de vingança de Muda, e chega a se separar ao longo do folhetim. No entanto, no final da novela Pantanal, Muda se arrepende e o casal se reconcilia. Os dois ficam juntos e felizes.

Alcides e Maria Bruaca: o casal fica junto após a morte de Tenório e deixa o pantanal para trás. Sem despedidas, o casal pega a chalana e vai embora rumo ao Sarandi, no Paraná. Após ser alvo de vingança de Tenório, Alcides comemora ao descobrir que a castração não deu certo e continua um “homem inteiro”.

Casal principal da novela, Jove e Juma chegam a se separar, mas depois retomam romance:

Leia também

Quem morre na novela Pantanal: atores que ainda darão adeus