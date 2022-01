Que horas começa a Ana Maria Braga com Luciano do BBB22 (26/01)

O Mais Você de hoje, quarta-feira, dia 26/01/22, vai receber o dançarino Luciano, eliminado do BBB22 na noite de terça. Confira que horas começa a Ana Maria Braga na Globo e como será o papo com o ex-BBB.

Luciano foi eliminado no primeiro paredão do BBB 22 com 49,31% dos votos. O dançarino disputava a preferência do público com Naiara e Natália, e acabou levando a pior. A maquiadora recebeu 34,89% da porcentagem final, e a cantora sertaneja ficou em terceiro lugar com 15,8%.

Que horas começa a Ana Maria Braga hoje

O programa da Ana Maria Braga nesta quarta, 26 de janeiro, vai começar às 09h30 e terá o ex-bbb Luciano como convidado do dia.

Além de saber que horas começa a Ana Maria Braga, saiba também como assistir o programa ao vivo. Além da transmissão na TV aberta, o programa também pode ser assistido gratuitamente através do Globoplay, serviço de streaming da emissora carioca. Para acompanhar a atração basta fazer login na plataforma e clicar na aba ‘Agora na TV’.

É preciso ter um cadastro com login e senha, usando uma conta google ou perfil do facebook, mas não é necessário pagar pelo serviço, já que objetivo é apenas assistir a Ana Maria Braga com o eliminado na hora que começar o Mais Você e não o catálogo da plataforma.

Assim que estiver logado na Globoplay pelo seu computador, celular ou tablet, procure a aba “Agora na TV” e clique em “Gratuitos” no horário em que começa a Ana Maria Braga.

Programação Globo – 26/01/2022

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:40 O Cravo E A Rosa

15:15 Sessão da Tarde – Uma Razão Para Recomeçar

16:45 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

17:45 Malhação – Sonhos

18:15 Nos Tempos do Imperador

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

22:20 Big Brother Brasil 22

23:00 Cinema Do Líder

00:35 Jornal da Globo

01:25 Vai Que Cola

02:10 Corujão I – Avental Rosa

