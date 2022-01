Vai entrar mais gente no BBB 22? Tadeu e Boninho fazem charada

Interação entre Tadeu Schmidt e Boninho reacendeu apostas de que vai entrar mais gente no BBB 22. Entenda as especulações da web.

Com uma semana de confinamento, muita coisa já aconteceu dentro da casa mais vigiada do país, mas parece que a Rede Globo ainda guarda surpresas para a edição. Depois de publicações misteriosas de Tadeu Schmidt e Boninho, os internautas passaram a desconfiar que vai entrar mais gente do BBB 22. Entenda os motivos das especulações do público.

Vai entrar mais gente no BBB 22?

Após uma charada de Tadeu e Boninho, o público acredita que vai entrar mais no BBB 22 e, assim, o elenco chegará a vinte e quatro pessoas. Mas até agora, não há confirmação sobre a alteração no reality.

Na noite de sábado, 22 de janeiro, o apresentador Tadeu Schmidt usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores uma imagem que chamou a atenção: a tela de bloqueio do seu celular. Na imagem, é possível ser a sala do reality e os ponteiros marcando 22 horas e 22 minutos do dia 22 de janeiro. Poderia ser apenas mais uma coincidência com os números, mas foi o texto escrito pelo apresentador que reacendeu o sinal de alerta entre os fãs do programa: “Olho pro celular totalmente por acaso e só vejo 22… O que isso significa?”.

Bastou um story do apresentador para os internautas voltarem a discutir sobre o elenco do programa e alguns passaram a apostar que vai entrar mais gente no BBB 22. As especulações do público sobre o elenco do reality neste ano ser composto por 22 pessoas não é algo novo e começou ainda antes da estreia quando Boninho sugeriu que o reality teria mais confinados do que o normal. Em uma interação com o apresentador, o diretor de variedades da TV Globo disse: “20? Acho que foi erro de digitação! O BBB esse ano não seria 22?”.

Veja as dicas de Tadeu Schmidt e Boninho sobre possíveis novos participantes no BBB 22:

Com as pistas do apresentador, o público passou a repercutir se vai entrar mais gente no BBB 22 e uma dinâmica já conhecida do público passou a ser mencionada nas redes sociais: a famosa Casa de Vidro da Rede Globo. Em uma publicação, um fã do programa apostou que os dois participantes restantes sairão da casa de vidro e ainda ousou sobre a formação do elenco. “Provavelmente nessa casa de vidro vão ser 4 veteranos que já passaram pelo reality e dois deles vão entrar”, escreveu.

Tenho quase certeza que vai ter uma casa de vidro nesse bbb (mas não vai ser em shopping nem nada pra não gerar aglomeração). Provavelmente nessa casa de vidro vão ser 4 veteranos que já passaram pelo reality e dois deles vão entrar. Marquem minhas palavras pic.twitter.com/BKWwTN9AuL — missy 🧜‍♀️🐍🧬 (@missbumbumfake) January 23, 2022

Em outra publicação, um internauta sugeriu que a inclusão de mais dois participantes seria uma tática de Boninho para dar “uma animada” no elenco. Em resposta, outro internauta disse que não seria legal a emissora anunciar que vai entrar mais gente no BBB 22 depois do apresentador confirmar que a casa estava completa. “Deus me livre gente nova no BBB depois do Tadeu confirmar pra eles e pra gente que a casa estava completa”, escreveu.

Deus me livre gente nova no BBB depois do Tadeu confirmar pra eles e pra gente que a casa tava completa #BBB22 — _ 🌹 (@umaaquarianna) January 23, 2022

Kerline Cardoso, primeira eliminada do BBB 21, também usou as redes sociais para falar sobre a edição de mais participantes ao elenco. “Meu povo, papo sério: Tô sentindo que ainda vai entrar 2 ex-BBBs na casa (tô ouvindo uns passarim amarelo acolá)”, escreveu a ex-BBB nos comentários de uma publicação.

Lista de participantes do BBB 22

No BBB 22, o elenco é dividido entre Pipoca, que são os anônimos inscritos, e Camarote, grupo formado por famosos convidados. Ao todo, são 20 pessoas no confinamento.

Veja quais são os participantes do BBB 22, divididos entre Pipoca e Camarote:

Grupo Pipoca: Laís (Médica); Luciano (Ator e Bailarino); Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia); Eliezer (Designer e Empresário); Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo); Lucas (Engenheiro e Estudante de Medicina); Bárbara (Relações públicas e Modelo); Rodrigo (Gerente Comercial); Natália (Modelo e Designer de Unhas); e Vinicius (Bacharel em Direito)

Grupo Camarote: Arthur Aguiar (Ator e Cantor); Pedro Scooby (Surfista); Brunna Gonçalves (Bailarina e Influencer); Paulo André Camilo (Atleta Olímpico); Maria (Atriz e Cantora); Jade Picon (Empresária e Influencer); Douglas Silva (Ator); Linn da Quebrada (Cantora e Atriz); Tiago Abravanel (Ator e Apresentador); e Naiara Azevedo (Cantora).

BBB 22: horário, onde assistir e outros detalhes

Agora que você já sabe quando é a festa do BBB 22, veja como assistir ao maior programa da Rede Globo: o reality é exibido logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’, por volta das 22H40 (horário de Brasília), tanto na TV Globo quanto no GloboPlay.

Na TV, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo e assistir ao principal formato do reality, que é a edição diária pensada para servir como um ‘resumo oficial’ para o público. Na internet, é possível acompanhar o BBB 22 com uma conta do GloboPlay, o serviço de streaming oficial da Rede Globo, com duas maneiras: o mesmo formato da TV ou câmeras exclusivas, com transmissão 24 horas, espalhadas dentro da casa do confinamento.

O acesso ao GloboPlay é restrito aos assinantes da plataforma, que conta com planos a partir de R$ 24,90 ao mês – podendo ser reduzido para R$ 19,90 quando o usuário opta pela assinatura anual.

