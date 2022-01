Quem saiu do BBB 22: Luciano é o 1º eliminado; veja porcentagem

O público votou e decidiu quem saiu do BBB 22 no paredão desta semana, o primeiro da edição. Luciano, Naiara e Natália estavam emparedados.

Quem saiu hoje no BBB 22? Luciano é o primeiro eliminado do reality, com 49,31% dos votos. O dançarino disputava a preferência do público com Naiara e Natália, e acabou levando a pior na terça, dia 25 de janeiro. A maquiadora recebeu 34,89% da porcentagem final, e a cantora sertaneja ficou em terceiro lugar com 15,8%.

Foram mais de 30 milhões de votos no Gshow.

Luciano quem saiu do BBB 22 hoje

Luciano foi eliminado do BBB 22 na noite desta terça-feira. O dançarino caiu no paredão após ser puxado pela cantora Naiara Azevedo, que foi indicada ao paredão por Douglas e pôde puxar um brother para a berlinda.

A eliminação de Luciano acontece mesmo depois dos pedidos de Naiara Azevedo para deixar o confinamento. Depois que foi indicada ao paredão, a cantora sertaneja explodiu e pediu para o público eliminá-la. “Já deu o meu limite”, disse.

O eliminado da semana foi parar no paredão puxado por Naiara. Na madrugada que antecedeu o anúncio de que ele é quem saiu do BBB 22, em tom de despedida, o brother natural de Santa Catarina agradeceu a convivência e receptividade dos demais participantes. Ao mesmo tempo, em conversa paralela, reclamou sobre a decisão de Naiara Azevedo de puxá-lo para a berlinda e disse que a sister é incoerente.

A trajetória de Luciano no BBB 22

Luciano Estevam foi o segundo participante a ser anunciado na programação da Rede Globo para o BBB 22. O brother é de Florianópolis, em Santa Catarina, e deu o que falar logo no começo do confinamento: para ele, o principal objetivo com o reality é conquistar muita fama e dinheiro. “Eu quero ser rico. Carro de milhões, apartamento de milhões na beira da praia. Eu quero ser famoso nível Beyoncé. Eu quero não conseguir sentar num McDonald’s pra comer um lanche. As pessoas assim: ‘Pera aí, uma foto'”, explicou Luciano em uma conversa com os demais participantes.

E foi justamente esse objetivo que contribuiu para algumas das principais críticas contra Luciano tanto na internet quanto dentro do confinamento. “Se o Luciano ganhasse 1 seguidor pra cada vez que ele falou que o sonho dele é ser famoso ele de fato seria famoso igual a Beyonce”, escreveu um dos internautas sobre o participante.

Além das falas sobre ser famoso, Luciano não protagonizou nenhum momento marcante dentro do programa. Ele não venceu nenhuma prova ou movimentou os participantes com algum assunto. Para alguns internautas, ele foi uma das ‘plantas’ da edição. “Não se mostra no jogo, só sabe falar que quer ser famoso com um rosto sofrido e a toca rosa no cabelo. Planta não, erva daninha”, escreveu um dos fãs do reality em uma publicação na internet.

Participantes do BBB 22 que continuam no jogo

Com o anúncio de que Luciano é quem saiu do BBB 22 na primeira semana, 19 participantes seguem no confinamento e na competição por R$ 1,5 milhão da Rede Globo. Luciano é a primeira baixa entre os Pipocas, participantes anônimos inscritos no reality e foram escolhidos depois de uma extensa seleção da direção da emissora.

Grupo Pipoca: Laís (Médica); Luciano (Ator e Bailarino); Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia); Eliezer (Designer e Empresário); Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo); Lucas (Engenheiro e Estudante de Medicina); Bárbara (Relações públicas e Modelo); Rodrigo (Gerente Comercial); Natália (Modelo e Designer de Unhas); e Vinicius (Bacharel em Direito)

Grupo Camarote: Arthur Aguiar (Ator e Cantor); Pedro Scooby (Surfista); Brunna Gonçalves (Bailarina e Influencer); Paulo André Camilo (Atleta Olímpico); Maria (Atriz e Cantora); Jade Picon (Empresária e Influencer); Douglas Silva (Ator); Linn da Quebrada (Cantora e Atriz); Tiago Abravanel (Ator e Apresentador); e Naiara Azevedo (Cantora).

Programação da semana

Quarta-feira: Festa do líder

Quinta-feira: Prova do líder

Sexta-feira: Prova do Anjo

Sábado: Festa com show

Domingo: Lá vem paredão de novo

