Que horas começa a Arena SBT hoje? Saiba como assistir ao vivo (19/09)

Confira todas as informações para assistir ao vivo o programa esportivo do canal aberto

Nesta segunda-feira, 19 de setembro, tem Arena SBT ao vivo para todo o Brasil na tela do SBT com muito futebol, informação e bom humor com Benjamin Back, Mano, Cicinho e Emerson Sheik. O torcedor quer saber que horas começa a Arena SBT hoje para não perder nenhuma atração do programa esportivo da TV aberta.

Que horas começa a Arena SBT hoje?

O programa esportivo Arena SBT hoje começa às 23h30 (Horário de Brasília), ao vivo no SBT para todos os estados do Brasil.

Quer assistir todos os minutos do conteúdo nesta segunda-feira? Pela TV aberta, basta sintonizar no número do canal SBT em seu televisor e curtir ao vivo a programação esportiva! O elenco traz notícias, informações e gols do fim de semana com muita diversão.

Online, é possível assistir a retransmissão do programa através do site do SBT (www.sbt.com.br) e também no aplicativo SBT Vídeos, disponível de graça tanto no aplicativo para Android como no iOS. O torcedor não precisa entrar com e-mail ou senha para acompanhar.

SKY: 9 e 409

CLARO/NET: 23, 17 e 509

VIVO: 222

OI: 11

TV ALPHAVILLE: 316

Quem apresenta o Arena SBT?

O jornalista Benjamin Back é quem apresenta o programa esportivo Arena SBT todas as segundas, a partir das 23h30 (Horário de Brasília), na tela do SBT, disponível ao vivo para todo o território nacional pelo canal principal e afiliadas da emissora.

Na bancada, está o jornalista e comentarista Mano, e os jogadores de futebol Cicinho e Emerson Sheik. O programa traz os melhores lances da rodada tanto no futebol brasileiro como internacional, além de muito entretenimento e diversão na tela do SBT.

Além disso, em cada nova semana o Arena SBT recebe um convidado especial do esporte, com bom humor e entrevistas. Na última segunda-feira, 12 de setembro, o jogador Luis Fabiano foi o convidado.

Confira momentos do último programa Arena SBT no vídeo a seguir.



Como assistir o SBT pelo celular?

Além de acompanhar o programa pela TV, você também pode curtir pelo celular e o melhor: sem pagar nada por isso!

O site do SBT retransmite a programação em tempo real e de graça através do www.sbt.com.br. Tudo o que você precisa fazer é digitar o site, entrar e assistir ao vivo.

1 – Entre no site do SBT pelo navegador do celular, computador ou através do aplicativo SBT Vídeos, o sistema é o mesmo. Em seguida, clique em “Ao vivo”, localizado em vermelho e branco na parte de cima do menu.

Ao clicar, você vai verificar um player no meio da tela. É só clicar e pronto, você pode assistir a programação ao vivo do SBT em seu celular.

