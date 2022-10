Drika de Salve Jorge: filha de Helô e Stênio vai aparecer em Travessia?

Drika, a filha de Helô e Stênio na novela Salve Jorge, foi interpretada pela atriz Mariana Rios quando o folhetim foi ao ar, entre 2012 e 2013. Com o retorno às telinhas da delegada (Giovanna Antonelli), o advogado (Alexandre Nero) e até mesmo Creusa, a empregada interpretada por Luci Pereira, é natural especular se a herdeira mimada do casal também dará às caras em Travessia, nova atração da faixa das 21h da Globo.

A filha de Helô e Stênio vai estar em Travessia?

A filha de Helô e Stênio em Salve Jorge se chamava Drika e foi papel de atriz, cantora e apresentadora Mariana Rios, mas a personagem não está prevista para aparecer em Travessia. Por enquanto, apenas os atores Alexandre Nero, Giovanna Antonelli e Luci Pereira foram anunciados pela Rede Globo como “resgate” da antiga novela de Gloria Perez.

Mesmo com o casal de Antonelli e Nero separados na trama da nova novela do horário nobre, Drika poderia dar às caras para lidar com os pais. No entanto, com o recente contrato de Mariana Rios na Record, é pouco provável que isso ocorra no folhetim. Em 2022, Mariana assinou com a emissora de Edir Macedo e assumiu o comando do Ilha Record.

A mineira substituiu Sabrina Sato como apresentadora do reality show com famosos depois que a ex-Pânico foi contratado pelo Grupo Globo e assumiu um programa no canal GNT. A segunda temporada do Ilha Record ficou no ar do final de julho até o começo de setembro, sempre de segunda à sábado.

Desde o fim do reality, Mariana não tem dado às caras em outros programas da casa. No dia da grande final do reality, a famosa publicou uma imagem de comemoração no Instagram e escreveu: “foram tantos momentos felizes que só posso agradecer. Obrigada a todos da Record TV, Tele Image e Ilha Record 2022“. A emissora ainda não revelou se o reality show terá uma nova temporada em 2023 e se o comando segue sendo de Mariana.

Em 2022, Mariana Rios também esteve com contrato com a Netflix. A atriz apareceu na série De volta aos 15, com a versão adulta da personagem Luíza. A última novela de Rios na TV Globo foi Além do Horizonte, de Marcos Bernstein e Carlos Gregório para a faixa das 19h entre o final de 2013 e o primeiro semestre de 2014. Ela interpretou a personagem Celina.

Antes disso, seu papel mais recente havia sido a filha de Helô e Stênio na novela Salve Jorge (2012 – 2013). Ela também deu às caras nas produções Araguaia (2010 – 2011) e Malhação (2007 – 2009).

Veja como foi a estreia de Mariana Rios no Ilha Record em 2022:

Qual foi o final de Drika em Salve Jorge?

No final da novela Salve Jorge, ela conquistou um desfecho feliz ao lado do marido Pepeu (Ivan Mendes), com quem se casou no início da trama mesmo contra os protestos da mãe. No desfecho do folhetim, ela descobre que está grávida e dá a notícia com animação para os pais. “Pensa na melhor coisa que podia acontecer para você. Você vai ser avô, pai! Vai ser avô”, conta a garota durante a revelação.

Drika era uma personagem bastante impetuosa, decidida e mimada. Como os pais sempre viviam em pé de guerra, a filha de Helô e Stênio foi criada de forma diferente por cada parte do casal, o que chegou a gerar conflitos entre eles ao longo da novela. Pelo lado de Stênio, ela podia fazer tudo, já a delegada era durona e pulso firme com a jovem.

Depois de revelar sua gravidez, a última cena da filha de Helô e Stênio em Salve Jorge é no novo casamento dos pais. Após a separação, o casal resolve dar mais uma chance ao amor e organiza uma cerimônia. Ao ver os dois no altar, ela comenta com o marido: “não estou acreditando que eles estão se casando de novo (…) Você não conhece esses dois juntos, criança perde. Você vai ver, vai dar trabalho pra gente. Vai sobrar pra gente”.

