Que horas começa a novela A Infância de Romeu e Julieta hoje – 23/05

A novela A Infância de Romeu e Julieta começa hoje depois do jornal do SBT e não será afetado por partida de futebol - Foto: Reprodução/SBT/Freepik

A Infância de Romeu e Julieta, de Iris Abravanel, é um dos grandes sucessos do SBT, e para não perder nenhum capítulo da trama infantil, veja que horas começa a novela.

Horário da novela A Infância de Romeu e Julieta no SBT

A novela A Infância de Romeu e Julieta é exibida de segunda a sábado, a partir das 20h45.

Programação da novela A Infância de Romeu e Julieta – 23/05 a 27/05

Segunda-feira, 23/05: 20h45 – 21h30

Terça-feira, 23/05: 20h45 – 21h30

Quarta-feira, 24/05: 20h45 – 21h30

Quinta-feira, 25/05: 20h45 – 21h30

Sexta-feira, 26/05: 20h45 – 21h30

Sábado, 27/05: 20h45 – 22h30

Como assistir Romeu e Julieta online

Diferentemente de outras produções do SBT, A Infância de Romeu e Julieta não fica disponível completo no Youtube do SBT e no SBT Vídeos. Isso acontece porque a produção do canal de Silvio Santos é realizada em parceria com a Amazon Prime Video. Por isso, os capítulos da atração são adicionados na íntegra no catálogo da plataforma streaming.

Caso não se importe de abrir o bolso para conferir os capítulos da atração, você deve assinar o pacote mensal, que custa R$ 14,90, ou o plano anual, com o valor de R$ 119,00, para ter acesso ao conteúdo no Prime Video. Cinco novos capítulos são adicionados todas as sextas-feiras.

No entanto, se preferir assistir online, mas sem pagar nada por isso, será necessário conferir a atração no horário em que ela é exibida ao vivo nas telinhas, às 20h45. Para isso, você precisa acessar a plataforma da emissora, o SBT Vídeos (https://www.sbtvideos.com.br/) durante a exibição do folhetim. Clique em “ao vivo” entre as abas superiores do site e pronto!

A dinâmica é bastante simples e não exige cadastro no site. É bom lembrar que esta opção online gratuita é apenas para acompanhar o folhetim ao vivo sem a necessidade de ligar a televisão e poder acompanhar por um celular, computador ou outro dispositivo. Se desejar assistir online a hora que quiser, é necessário recorrer ao catálogo da Amazon Prime Video.

