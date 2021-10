Que horas começa a novela Império hoje, quarta-feira (20/10)

Nesta quarta-feira, após o Jornal Nacional, a Rede Globo exibe mais um capítulo de Império. Por causa do futebol, o folhetim vai começar mais cedo, então veja que horas começa a novela Império hoje.

Que horas começa a novela Império hoje?

A novela Império vai começar às 20 horas e 35 minutos (horário de Brasília) na Rede Globo, nesta quarta-feira (10/6). O capítulo deve terminar antes das 21h20, quando começa o futebol.

Na sequência, a emissora vai exibir a semifinal da Copa do Brasil com o jogo entre Athletico-PR x Flamengo.

No capítulo desta quarta, Danielle tenta tocar o diamante, mas Maurílio a impede. Otoniel apaga o vídeo sobre Cora. Carmem fala para Orville que não sabe o paradeiro de Salvador. Maria Marta afirma a José Alfredo que José Pedro não poderia ser filho de Silviano. Josué ouve Cristina falando ao telefone com alguém misterioso e conta para o Comendador. Maria Clara sente ciúmes de Cristina. Severo recebe um telefonema do gerente de seu banco. Lorraine encontra Salvador. Jonas e Carmem pensam em prender Salvador. Xana destrata Antônio. Marilda pensa em ajudar Luciano. A joalheria Império começa a se reerguer. O food truck de Amanda e Leonardo é inaugurado. Maria Clara fala sobre seu casamento com Vicente na frente de todos e Cristina ouve.

Como assistir Império?

A novela Império, que está tendo uma edição especial exibida, vai ao ar de segunda a sábado na Rede Globo, às 21h30 (horário de Brasília), logo após o Jornal Nacional. Exceto em dias de jogo, em que a programação da emissora sofre alterações devido a transmissão do Futebol que costuma ser ao vivo.

Além da TV aberta, Império pode ser assistida através do Globoplay, serviço de streaming da Globo. Basta fazer login com e-mail e senha e clicar na aba ‘Agora na TV’ para acompanhar a novela ao mesmo tempo em que é exibida na televisão. Assinantes da plataforma de streaming podem assistir a trama na íntegra quando e onde quiser. Os pacotes estão disponíveis a partir de R$ 22,90.

