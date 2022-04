Que horas começa a novela Pantanal hoje, quarta-feira (20/4)

Hoje tem jogo na Globo, por isso, que horas começa a novela Pantanal hoje será em um novo horário. No capítulo dessa quarta-feira, 20 de abril, Jove vai se aventurar no Ninhal pantaneiro, mas acabará picado por uma cobra. A cena será assistida pelo Velho do Rio, o avô do jovem.

Que horas começa a novela Pantanal hoje

Nesta quarta-feira, 20 de abril, a novela Pantanal vai começar às 20 horas e 30 minutos do horário de Brasília. A mudança na programação é consequência do jogo entre Corinthians e Portuguesa-RJ na telinha da Globo.

O capítulo de hoje da novela Pantanal vai durar 45 minutos no ar.

De acordo com o resumo de Pantanal, divulgado pela emissora, Guta e Jove saem do rio e descobrem que suas roupas foram roubadas. Tibério tenta ensinar Jove a montar. Guta revela para Tenório que se envolveu com o filho de José Leôncio. Jove ouve as reclamações do pai sobre ele e pensa em voltar para o Rio de Janeiro. José Leôncio viaja para São Paulo. Jove decide ir para o ninhal sozinho e Tibério não consegue impedi-lo. José Leôncio discute com Tadeu. Filó critica Tibério por ter deixado Jove ir sozinho para ninhal. Maria pede que Tenório converse com Guta sobre Jove. O Velho do Rio vê o barco de Jove ancorado no ninhal. Tadeu reclama da presença do irmão na fazenda. Jove é picado por uma cobra.

Horário da novela Pantanal na primeira semana

Quarta-feira – 22h35

Quinta-feira – 22h35

Sexta-feira – 21h30

Sábado – 20h35

Como assistir Pantanal online

Para assistir a novela Pantanal online, ao vivo e de graça, é necessário ter um cadastro na Globoplay. O site permite que os usuários assistam a programação ao vivo da emissora sem pagar nada por isso, no entanto, a liberação é apenas para quem já tem cadastro. O processo para criar sua conta é simples, você informará alguns dados e pouco depois receberá uma confirmação por e-mail.

O passo a passo é o seguinte: acesse a Globoplay (https://globoplay.globo.com/), clique em “entrar” na lateral superior direita do site, em seguida vá em “cadastre-se”. Agora escreva seu nome completo, e-mail, gênero, data de nascimento, cidade, estado e país em que mora. Crie uma senha, selecione as caixinhas “sou humano” da verificação de robôs e “li e concordo com os termos de uso” e por último aperte o botão “cadastrar”.

