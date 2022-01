Pantanal novela 2022: quando começa o remake?

Uma das tramas mais aguardadas do ano, a nova versão de Pantanal promete ser um sucesso na TV Globo. É esperado que o folhetim fique de 4 a 5 meses no ar, mas quando começa a novela Pantanal em 2022? Os primeiros capítulos podem estrear no primeiro semestre.

Quando começa a novela Pantanal em 2022?

Os fãs da novela Pantanal poderão acompanhar o remake a partir de março de 2022, na terceira semana do mês, quando acaba Um Lugar ao Sol, a atual exibição da faixa das 21h.

Um Lugar ao Sol terá no total 107 capítulos e estreou no dia 8 de novembro de 2021, por isso, deve acabar no dia 11 de março e ganhar a reprise do último capítulo no dia seguinte, 12 de março, sábado. Assim, pode-se calcular que a novela Pantanal começa em 2022 a partir do dia 14 de março de 2022, segunda-feira.

Ainda não foi revelado quantos capítulos a novela Pantanal terá em 2022, mas a precisão é de que trama fique no ar até agosto, quando cederá o horário nobre para Olho por Olho, nova novela de João Emanuel Carneiro.

Onde o remake de Pantanal está sendo gravado?

As filmagens do remake da novela Pantanal ocorrem em Mato Grosso do Sul, na região de Aquidauana, local 141 km de distância da capital, Campo Grande. Seis fazendas da região serviram de cenário para a trama.

A emissora vai colocar a novela Pantanal no ar em 2022 com as gravações ainda em andamento, como era o costume do canal até a chegada da pandemia do covid-19, que obrigou o setor de teledramaturgia a lançar novelas inteiramente gravadas, como Um Lugar ao Sol e Quanto Mais Vida Melhor.

Elenco novela Pantanal em 2022

O folhetim original estreou em março de 1990, mais de 30 anos se passaram e agora o público verá personagens amados na pele de outros atores. A primeira versão da novela foi escrita por Benedito Ruy Barbosa, o roteiro do remake da Globo é adaptado por Bruno Luperi, neto de Benedito.

Juma Marruá

Uma das personagens mais marcantes da trama, Juma será papel de Alanis Guillen. A atriz de 23 anos de idade já atuou em outro projeto da TV Globo, Malhação – Toda Forma de Amar, mas apareceu pouco no mundo das novelas ou do cinema até então. No entanto, ela trabalha desde os três anos de idade, quando começou a estrelar comerciais para grandes marcas.

Jesuíta Barbora será Jove

Alanis vai dividir o protagonismo com Jesuíta Barbora, que será Jove. O personagem é par romântico de Juma e filho de José Leôncio com Madeleine. Na versão original o papel foi de Marcos Winter.

Renato Góes e Marcos Palmeira serão José Leôncio

José Leôncio dá o pontapé inicial na trama da novela, o boiadeiro viaja ao Rio de Janeiro para cobrar uma dívida e por lá conhece Madeleine. Ele leva a moça para o Pantanal, que não se adapta e vai embora com Jove nos braços.

Na primeira fase do folhetim o papel será de Renato Góes, depois da passagem de tempo que acontecerá na novela, o personagem irá para as mãos de Marcos Palmeira.

Juliana Paes será Maria Marruá

Maria é mãe de Juma, a mulher era casada com Gil, que foi morto por grileiros. A lenda ao redor da personagem é que ela consegue se transformar em uma onça pintada nas noites de lua cheia. O papel foi de Cássia Kiss em 1990 e agora em 2022 passou para Juliana Paes na novela Pantanal.

