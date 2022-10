Final da novela Pantanal: 7 desfechos do últimos capítulos

A saga de Juma Marruá, Maria Bruaca, Velho do Rio, Tenório e muitos outros está com os dias contados. O final da novela Pantanal está mais próximo do que nunca e o folhetim exibirá seu último capítulo inédito no dia 7 de outubro, próxima sexta-feira. Quem perder a exibição, poderá conferir a reprise no dia seguinte, sábado (8).

Entre os principais acontecimentos do desfecho da trama estão as últimas mortes da novela, casamentos e vinganças. A partir da próxima segunda-feira, 10 de outubro, a faixa de horário será assumida por Travessia, novela de Gloria Perez.

Tenório vai morrer antes de capítulo final da novela Pantanal

O final da novela Pantanal trará um fim trágico para um dos maiores vilões da trama, Tenório (Murilo Benício). Depois de abusar de Alcides (Juliano Cazarré), ele será alvo da vingança do peão. Nos próximos capítulos, ele será encurralado pelo amante de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Zaquieu (Silvero Pereira) na beira do rio.

O vilão vai apontar uma arma para Alcides, que estará portando apenas uma lança. Porém, a presença de Zaquieu – que está com uma arma de fogo em mãos – vai distrair o vilão, que atirará no ex-mordomo de Mariana. Alcides vai aproveitar o momento para se aproximar do rival e enfiará sua lança em Tenório.

O vilão não vai sobreviver ao ferimento e terá seu corpo puxado para o rio por uma sucuri. Zaquieu será levado ao hospital após o confronto por ter sido atingido por um disparo do vilão e Alcides vai embora do Pantanal com Maria Bruaca. O casal sobe na chalana no final da novela Pantanal e se muda para o Sarandi, Paraná, lugar em que a mulher tem terras que herdou do ex-marido para recomeçar a vida.

Veja como será:

Renato ameaça Zaquieu

Depois que Zaquieu vai para o hospital em Campo Grande para se recuperar do tiro que levou de Tenório no final da novela Pantanal, o ex-mordomo assume a autoria da morte do vilão para tentar livrar Alcides. Sua participação no assassinato se espalha e Renato (Gabriel Santana) fica revoltado.

Quando Zaquieu retorna para a fazenda de Zé Leôncio, ele vira alvo de Renato, que vai até a fazenda vizinha armado e decidido a acabar com a vida do personagem de Silveiro Pereira. Na versão de 1990 – e que deve se repetir no remake – Zaquieu foi salvo por Juma e por isso chegou ao final da novela Pantanal vivo.

Depois da intromissão de Juma, Renato vai embora da fazenda do pecuarista e Marcelo intercede pelo irmão pedindo desculpas aos filhos de Zé Leôncio. Os herdeiros deixam claro que não querem confusão e não buscarão vingança, caso Renato faço o mesmo. O filho de Tenório não volta a atormentar Zaquieu, que continua empregado como um dos peões da fazenda do rei do gado.

Público descobre quem fica com a sela de prata no final da novela Pantanal

Nos capítulos finais da novela, a briga pela sela de prata que pertenceu a Joventino voltará a ser foco. A disputa foi esquecida durante uma parte da trama, depois que Jove e José Lucas entraram em conflito pelo coração de Juma. Mesmo depois que tudo foi resolvido entre os irmãos, Zé Leôncio ainda não havia trago a competição pela sela de volta.

Agora nos capítulos finais, o pecuarista vai sugerir uma nova disputa. Porém, se os acontecimentos de 1990 se repetirem, Zé Lucas e Jove vão abrir mão da sela que pertencia ao avô. Os dois vão desistir de conquistar o presente e cederão para Tadeu, quem eles consideram ser o grande merecedor da sela de prata de Joventino.

Tadeu vai descobrir que não é filho de Zé Leôncio

Outro grande acontecimento marcará Tadeu no final da novela Pantanal: ele descobrirá que não é filho biológico de Zé Leôncio. Se o remake repetir os passos da versão da Manchete, a revelação será pouco depois que Tadeu conquistar a sela de prata de Joventino.

Nas cenas originais, o rapaz ficou a par de tudo porque escutou escondido uma conversa entre Filó e Zé Leôncio na cozinha. Durante o papo, o pecuarista revela que soube durante toda a sua vida que Tadeu não era seu filho de verdade e Filó fica em choque com a revelação.

Os dois combinam de Tadeu nunca descobrir a verdade, mas já é tarde demais. Revoltado por ter vivido com a mentira sua vida inteira, Tadeu foge da fazenda. Porém, no caminho, ele esbarra com o Velho do Rio. A entidade conversa com o rapaz e fala sobre amor, laços familiares, entre outros assuntos. Ele deixa claro que Tadeu é filho de Zé Leôncio independente de sangue e DNA, por ter o amor do rei do gado.

Convencido, Tadeu retorna para a casa do pai e faz as pazes com Zé Leôncio, que diz que sempre o considerou e continuará o considerando seu filho.

Casamentos no final da novela Pantanal

O final da novela Pantanal também contará com alegria! Quatro casais vão subir ao altar no mesmo dia. Zé Leôncio vai oficializar sua união com Filó depois de anos, Tadeu vai finalmente se casar com Zefa, José Lucas vai trocar alianças com Irma e se tudo acontecer de acordo com as cenas de 1990, Guta e Marcelo vão ser convidados ao altar.

A cerimônia acontecerá na fazenda de Zé Leôncio. Entre as novidades da festa, Tadeu vai descobrir que será pai a caminho do altar. Quando estiver prestes a se casar, Zefa contará para o amado que está grávida. Já Zé Lucas vai se tornar oficialmente padrasto. Ao ser casar com Irma, ele vai se tornar o pai de Altero, filho que a ruiva teve com Trindade ao longo da novela e que foi embora do Pantanal.

A união de Guta e Marcelo não é planejada. O casal vai até o casamento dos Leôncio como convidados. Porém, lá Zuleica faz uma combinação com o padre da cerimônia e durante a festa ele chama o casal ao altar. Eles aceitam o convite e também saem da festa casados.

Zé Leôncio morre – 1º encontro de pai e filho e Velho do Rio é substituído

O final da novela Pantanal é cheio de acontecimentos marcantes. Após o casamento de Zé Leôncio com Filó, o pecuarista sofre um infarto fulminante e acaba morrendo. Seu corpo é encontrado por Filó, que se desesperada. Porém, não há nada o que fazer e um funeral é arranjado para o rei do gado com a presença de familiares e amigos. Após sua morte, Jove é quem assume os negócios da família.

Mas a história de Zé Leôncio não acaba por aí. Após falecer, o personagem finalmente tem seu primeiro encontro com o Velho do Rio – já como espírito. Depois de escutar histórias sobre a entidade ser o seu pai Joventino, ele descobre que realmente era tudo verdade.

Após uma conversa de pai e filho, o Velho do Rio avisa José Leôncio que a hora de ele descansar chegou, mas que seu posto não pode ficar vago. Por conta disso, Joventino vai embora, mas deixa todos os seus pertences para o filho. José Leôncio assume o lugar do pai e se torna o novo Velho do Rio.

