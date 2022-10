Quem ganha a sela de prata em Pantanal: veja como será o final da novela

Depois de muita especulação, o público vai finalmente descobrir quem ganha a sela de prata em Pantanal entre Jove, Zé Lucas e Tadeu. Após uma pausa na disputa entre seus filhos pela herança do avô Joventino, Zé Leôncio trouxe a competição de volta nos capítulos finais do remake da TV Globo e o grande vencedor da sela logo colocará as mãos nela.

+Final da novela Pantanal: 7 desfechos do últimos capítulos

Em 2022, quem ganha a sela de prata em Pantanal?

Quem ganha a sela de prata em Pantanal é Tadeu. De acordo com o que adiantou a jornalista Patrícia Kogut do O Globo, em matéria do dia 27 de setembro, Tadeu vai derrotar os seus irmãos em uma raia e será coroado merecer do prêmio.

Na cena, Jove, Tadeu e Zé Lucas ficarão um ao lado do outro antes da corrida começar. Quando for dada a largada por Tibério (Guito), o caçula e o primogênito vão sair em disparada com seus cavalos, enquanto Tadeu ficará parado. Zé Leôncio vai estranhar a atitude do filho, mas depois perceberá que por ser o peão mais habilidoso entre os três, Tadeu resolveu dar uma vantagem aos irmãos.

Depois de esperar durante algum tempo, Tadeu também vai correr com seu cavalo. Mesmo com a desvantagem, ele chegará ao final da raia primeiro que Jove e Zé Lucas e será quem ganha a sela de prata em Pantanal.

Em 1990, final da disputa foi diferente

Na versão de 1990, Tadeu ainda era quem ganha a sela de prata em Pantanal, porém, nas cenas originais, a disputa final pelo prêmio não era realizada. Na novela da Manchete, antes de os três competirem, Zé Lucas e Jove cediam a sela para o irmão do meio.

A dupla contou para o pai a decisão e justificou que Tadeu era o grande merecedor da sela. Os dois frisam que mesmo se competissem, Tadeu os venceria do mesmo jeito.

De primeira, Zé Leôncio não gosta muito da ideia e diz que a vitória seria boa para a confiança e autoestima de Tadeu. No entanto, logo o rei do gado cede e elogia a atitude dos filhos: “vou ficar zangado não, eu acho até bonito a atitude de vocês, é assim que gosto de ver meus filhos. Acho que o avô de vocês ia gostar de saber que a sela ficou com ele”.

Após ganhar sela, Tadeu vai descobrir que não é filho de Zé Leôncio

Apesar da felicidade de ser quem ganha a sela de prata em Pantanal, Tadeu ainda viverá um momento de angústia no final da novela. O peão vai descobrir que não é filho biológico de Zé Leôncio. Depois de muitas suspeitas, que deixaram um mistério ao longo da trama sobre a origem do rapaz, a verdade vai vir a tona.

Caso o remake repita os passos da versão original, Tadeu vai descobrir que é filho de outro homem porque escutará uma conversa escondida entre Filó e Zé Leôncio. Na extinta emissora Manchete, o casal conversava na cozinha durante a cena e Tadeu estava atrás da porta sem que ninguém soubesse.

Durante o papo, Zé Leôncio revela que sempre soube que não era o pai biológico de Tadeu, mas que nunca comentou nada porque no fundo, sempre quis que ele realmente fosse seu filho. Filó pede que o segredo fique entre eles, mas já é tarde demais, pois o rapaz ouviu tudo.

Tadeu fica revoltado com a revelação e vai embora da fazenda do rei do gado. No entanto, no caminho ele esbarra com o Velho do Rio, que o convence a retornar. A entidade conversa seriamente com o rapaz e diz que amor e família não estão diretamente relacionados com sangue e DNA. O guardião afirma que Zé Leôncio é único pai que Tadeu já teve e que o ama verdadeiramente.

O namorado de Zefa aceita os conselhos do Velho do Rio e volta para a fazenda de Zé Leôncio. Ele faz as pazes com a mãe e o pai. Zé Leôncio diz que continua o considerando como um de seus filhos e os dois se acertam. Em 1990, o nome do verdadeiro pai de Tadeu nunca foi revelado.

Leia também

Final de Zaquieu em Pantanal: Renato vai tentar vingar morte de Tenório