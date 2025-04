Que horas começa o BBB 25 hoje: horário da final de 2025

Chegou o dia da grande final do Big Brother 2025 e daqui a pouco o público saberá quem ganhou o prêmio de R$ 2,7 milhões. Renata. João e Guilherme competem. Confira que horas começa o BBB 25 hoje, terça-feira (22), para não perder nada do último episódio do reality show.

Que horas começa a final do BBB 25 hoje?

O BBB 25 de hoje começa às 22h30, horário de Brasília, de acordo com o cronograma oficial da TV Globo, disponível no site da emissora para consulta. O programa vai ao ar depois Vale Tudo com apresentação de Tadeu Schimidt.

A TV Globo informou que haverá shows nesta final, além da participação dos ex-integrantes e familiares dos finalistas.

Se a final do Big Brother Brasil 2025 seguir o padrão da edição passada, também serão exibidos alguns VTs especiais da trajetória dos finalistas e principais momentos da temporada.

Ainda segundo a programação é previsto que a final do BBB de hoje acabe às 00h05, quando cederá espaço nas telinhas da emissora para o Jornal da Globo.

Programação

Terça-feira, 22/04/2025

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Edição Especial – História de Amor

15:30 Sessao Da Tarde – Cinderela

17:15 Vale a Pena Ver de Novo – Tieta

18:25 Garota do Momento

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Volta Por Cima

20:30 Jornal Nacional

21:25 Vale Tudo

22:30 Big Brother Brasil 25

00:05 Jornal da Globo

00:55 Conversa com Bial

01:35 Volta Por Cima

02:20 Comédia Na Madruga I

02:55 Comédia Na Madruga II

03:30 Comédia Na Madruga III

>> Prêmio BBB 25: quanto ganha o segundo lugar