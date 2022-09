Que horas começa o Masterchef hoje, estreia do Profissionais 2

A quarta temporada do reality culinário começa nesta terça-feira, 13. Às 22h30, horário de Brasília, é que horas começa o Masterchef hoje, que mostrará doze profissionais da gastronomia disputando o prêmio do programa. Os jurados Helena Rizzo, Érick Jacquin e Henrique Fogaça seguem na atração.

Que horas começa o Masterchef hoje na Band?

O Masterchef Profissionais começa às 22h30, horário de Brasília, na Band. O programa terá 02h15 de duração e será encerrado às 00h45.

Além do canal aberto da Band na televisão, também é possível acompanhar o reality pela internet. Basta acessar ao site oficial da emissora (https://www.band.uol.com.br/ao-vivo) e clicar sobre a tela de vídeo que aparece em ‘ao vivo’ para que a transmissão comece em poucos segundos. Quem perder o programa no horário de exibição pode assistí-l0 no canal do YouTube do Masterchef (https://www.youtube.com/c/MasterChefBrasilOficial) – todos os episódios são disponibilizados após a exibição na TV.

Essa será a quarta temporada do Masterchef Profissionais. A última edição da competição entre profissionais da gastronomia foi em 2018, quando Rafael Gomes venceu a disputa. A primeira e a segunda edição foram ao ar em 2016 e 2017, vencidas por Dayse Paparoto e Pablo Oazen, respectivamente.

Ao contrário das temporadas convencionais do programa, nesta edição podem participar apenas profissionais do ramo gastronômico, que já trabalharam em restaurantes ou que possuam formação na área. O nível de dificuldade nas provas é bem mais alto e exige muito mais técnica dos competidores.

O próprio Jacquin adiantou à Band.com que o episódio de estreia será “complicado e difícil para os competidores”. Hoje, serão realizadas três provas de eliminação e os piores já serão eliminados logo de cara.

Quem vai participar do Masterchef Profissionais 2022?

Neste ano, serão 12 chefs profissionais que vão competir pelo prêmio do programa. São eles:

Ananda, 27 anos, de Santos (SP): Já trabalhou no restaurante DOM, do famoso chef Alex Atala, ao lado Marcelo Corrêa Bastos, e também na Argentina.

Cláudia, 48 anos, de Aracaju (SE): atua na área da gastronomia há oito anos, já trabalhou fora do país, deu aula de gastronomia e atualmente é dona de seu próprio bistrô.

Diego, 41 anos, de São Paulo (SP): com vinte anos de experiência, é chef dos restaurantes de sua família na capital, especializados em cozinha italiana e tradicional europeia.

Ellen, 24 anos, de Olinda (PE): já chefiou a cozinha de uma das mais badaladas pousadas de Fernanda de Noronha, além de ser ótima com churrasco.

Enzo, 23 anos, Santa Maria (RS): trabalha como cozinheiro no restaurante Churrascada do Mar, em São Paulo.

Hichel, 43 anos, de Porto Alegre (RS): coordena cinco restaurantes na capital paulista e também dá aulas de gastronomia.

Luciane, 43 anos, de São Paulo (SP): há dez anos é chef executiva de quinze restaurantes da rede Frutaria São Paulo.

Marcelus, 47 anos, Natal (RN): trabalha no restaurante Bule, no litoral potiguar, mas acumula passagens em estabelecimentos pelo Brasil e Estados Unidos.

Marília, 37 anos, Recife (PE): já foi dona da uma pizzaria e trabalhou com culinária oriental, pratos mediterrâneos, comidas saudáveis e culinária portuguesa.

Thalyta, 30 anos, Porto Alegre (RS): trabalhou em restaurantes e institutos renomados na França e em um hotel no Canadá. Também é criadora de conteúdo para redes sociais.

Thyago, 39 anos, Maringá (PR): é gestor em um restaurante em Maringá, dá aulas e vende massas.

Wilson, 39 anos, do Rio de Janeiro (RJ): trabalha em um dos mais badalados hotéis do Rio de Janeiro. Já morou nos Estados Unidos.

Casimiro vai reagir ao Masterchef Profissionais?

O streamer Casimiro fez bastante sucesso ao reagir à nona temporada do Masterchef amadores, que terminou na última terça-feira, 6. O famoso foi convidado pela Band para fazer uma maratona em seu canal na Twich – os melhores momentos também foram postados no canal do YouTube do reality.

De acordo com informações publicadas pelo Meio e Mensagem em agosto deste ano, Casimiro vai reagir também à nova temporada do Masterchef Profissionais. A primeira live está marcada para dia 18 de setembro, domingo, horário a confirmar.

O streamer é famoso pelo jeito bem humorado de comentar programas de TV e jogos, além de ter bordões que não saem da boca dos internautas como “meteu essa?” e “isso aqui é elite”. No YouTube, alguns dos cores de Casimiro reagindo ao programa ultrapassam a marca de 700 mil visualizações.