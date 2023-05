Que horas começa o programa Os Donos da Bola hoje na Band (24/05)

Sob o comando do ex-jogador Craque Neto, o programa Os Donos da Bola vai ao ar todos os dias na Bandeirantes, na TV aberta, apenas para o estado de São Paulo. Para assistir é só sintonizar o televisor no horário marcado e curtir os comentários do programa sobre futebol. Confira o horário do programa nesta quarta-feira e como assistir.

O programa também apresenta os ex-jogadores Souza e Velloso, além de convidados especiais.

Horário do programa Os Donos da Bola hoje ao vivo

O torcedor pode assistir o programa ‘Os Donos da Bola’ hoje às 13h, horário de Brasília, na Bandeirantes, na TV aberta, somente no estado de SP de graça.

O programa do Craque Neto só passa no estado paulista ao vivo. Outros estados exibem o seu próprio programa com jornalistas e comentaristas. Dá para sintonizar de graça na televisão aberta e assistir.

Além de acompanhar a Band na TV, o torcedor também pode curtir a programação em tempo real no site e no aplicativo BandPlay. Dá para ver em qualquer lugar do Brasil.

O site www.band.uol.com.br disponibiliza a programação da emissora de graça e ao vivo para os usuários. No entanto, lembre-se que o serviço funciona de acordo com a sua localização. Você só precisa se cadastrar no site com email e a senha, sem pagar nada.

Já o aplicativo BandPlay também pede o cadastro do torcedor, mas sem pagar nada por isso. Dá para assistir no site ou aplicativo do celular, tablet e smartv.

Horário: 13h (Horário de Brasília)

Onde assistir: Bandeirantes (SP)

Programação da Band hoje

Agora que você já sabe que horas começa o programa do Craque Neto, acompanhe a programação

04:00 – 1º Jornal

06:00 – Show da Fé

08:00 – Bora Brasil

09:25 – The Chef

11:00 – Jogo Aberto

12:00 – Jogo Aberto Debate

13:00 – Os Donos da Bola SP

14:30 – Melhor da Tarde

16:00 – Brasil Urgente

19:20 – Jornal da Band

20:30 – Faustão na Band

22:00 – Valor da Vida

23:00 – Cine Clube

01:00 – Jornal da noite

01:55 – Que Fim Levou?

