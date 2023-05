Qual o próximo caso do Linha Direta? (25/05)

Qual o próximo caso do Linha Direta? (25/05)

O Linha Direta até agora abordou casos que chocaram o país nos últimos anos, incluindo a morte de Eloá, em 2008, e de Henry Borel, em 2021. O programa vai ao ar às quintas-feiras, após o Cine Holliúdy, sob o comando do jornalista Pedro Bial. Confira qual o próximo caso do Linha Direta.

Qual caso será exibido no Linha Direta?

A edição desta quinta-feira, 25 de maio vai exibir o caso do “Golpe dos Nudes”, um crime virtual envolvendo extorsão. Criminosos exigiam valores altos da vítimas para não divulgar imagens íntimas.

O Linha Direta sofreu uma tentativa de censura na terceira semana da nova temporada com o caso do menino Henry Borel. A defesa de Jairinho, um dos suspeitos de ter cometido o crime, conseguiu uma liminar para que o programa não fosse exibido, que foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no dia seguinte.

Até agora, o programa também já exibiu o caso Elóa, crime que ocorreu em Santo André (SP) e terminou com a morte da adolescente de 15 anos, e a Barbárie de Queimadas, um estupro coletivo seguido da morte de duas vítimas em Queimadas (PB), em 2012.

A atração exibe dois casos por episódio, sendo um concluído e outro que ainda está em aberto, e disponibiliza um número para denúncias anônimas caso os espectadores tenham qualquer informação sobre os foragidos.

O semanal retornou ao ar 16 anos depois da exibição de seu último episódio, em 2007. Nesta nova versão, Bial também entrevista as testemunhas e vítimas dos crimes.

Além disso, o Linha Direta vai ao ar às quintas-feiras, na faixa das 23h, horário de Brasília. Todos os episódios são disponibilizados para os assinantes do Globoplay após a exibição na TV.

