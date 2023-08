Transmissão será no Globoplay e YouTube

Que horas começa o show de Chitãozinho e Xororó no Globoplay?

Nesta quinta-feira, 24, o Globoplay transmite o show que marca os 50 anos da carreira de Chitãozinho e Xororó, a partir das 20 horas (de Brasília). A plataforma de streaming exibe uma versão exclusiva da apresentação, que terá duração de cerca de 45 minutos. Não assinantes também poderão acompanhar.

Onde assistir o show de Chitãozinho e Xororó?

O show de Chitãozinho e Xororó será transmitido hoje, às 20h, horário de Brasília, no Globoplay e no YouTube. Se trata de uma versão condensada e exclusiva da apresentação feita na turnê que marcou as cinco décadas de carreira da dupla sertaneja.

A gravação acontece nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e conta com alguns dos maiores hits da dupla incluindo "Saudade da Minha Terra", Fio de Cabelo", "Página Virada", "Sinônimos" e "Evidências".

A transmissão será aberta para não assinantes da plataforma de streaming. Quem optar por assistir pelo Globoplay precisa ter um cadastro gratuito para acompanhar. Logo depois da exibição do show, o público também poderá conferir o primeiro episódio da série "As Aventuras de José e Durval", que conta a trajetória dos cantores desde o anonimato até a fama.

Como assistir o show do Chitãozinho e Xororó pelo YouTube

Passo 1: acesse o canal do Globoplay no YouTube (https://www.youtube.com/@globoplay).

Passo 2: clique em 'ao vivo' e depois em 'Chitãozinho e Xororó AO VIVO + 1º Episódio de As Aventuras de José e Durval' e aguarde o início da transmissão.

Pelo Globoplay

Passo 1: acesse o Globoplay pelo navegador ou baixe o aplicativo em seu smartphone (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: clique no canto superior esquerdo para fazer login caso você já tenha uma conta. Se não, clique em 'cadastre-se' e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência.

Passo 3: volte para a página inicial e clique em 'agora'. O player da transmissão será disponibilizado nessa aba no horário da transmissão. Clique e aguarde o início do show.

