Série especial conta com oito episódios

Que horas libera o documentário de Chitãozinho e Xororó no Globoplay?

Que horas libera o documentário de Chitãozinho e Xororó no Globoplay?

O Globoplay libera semanalmente novos episódios do documentário de Chitãozinho e Xororó, que mostra trajetória de uma das duplas sertanejas mais famosas do país. A série conta com oito capítulos, que serão disponibilizados de forma gradual até 22 de setembro.

Próximos capítulos da série de Chitãozinho e Xororó

Os episódios de "As Aventuras de José e Durval" no Globoplay saem às sextas-feiras, nas madrugadas, entre 1h e 4h da manhã. Cada capítulo tem duração de cerca de 45 minutos.

A plataforma de streaming liberou até agora apenas os três primeiros episódios. Como a previsão é de que a série termine na penúltima semana de setembro, é provável que daqui em diante sejam disponibilizados apenas um capítulo semanalmente.

A produção é baseada na vida da dupla Chitãozinho e Xororó, interpretados pelos atores e também irmãos Rodrigo e Felipe Simas, mostrando os principais momentos da história dos cantores desde a gravação do primeiro disco até a ascensão à fama. O roteiro da série é assinado por Duda de Almeida, Dan Rossetto e Rafael Lessa e a produção é da O2 Filmes, com direção-geral de Hugo Prata.

A história da dupla começa em 1968, na pequena cidade de Astorga, no interior do Paraná. A trama mostra os cantores ainda crianças, interpretados por Pedro Tirolli e Pedro Lucas, que enfrentam dificuldades junto da família ao mesmo tempo que descobrem a paixão pela música.

Ainda jovens, José e Durval começam a correr em busca do sonho de se tornarem artistas. No começo da carreira, eles atendiam pelo nome de "Irmãos Lima" mas logo foram batizados como Chitãozinho e Xororó por um produtor que teve enorme importância para a trajetória musical dos dois.

A dupla estourou ainda nos anos 80 com os hits "Fio de Cabelo", "Galopeira" e depois "Evidências" e "Sinônimos", se tornando uma das mais relevantes do gênero.

Andreia Horta interpreta Araci, mães dos cantores. As esposas dos artistas também aparecem na história: Marjorie Gerardi vive Noely, esposa de Xororó e mãe de Sandy e Júnior Lima, enquanto a primeira esposa de Chitãozinho, Adenair, é interpretada por Larissa Ferrara.

Além dos irmãos Simas, o documentário de Chitãozinho e Xororó também conta com Marco Ricca, Che Moais, Augusto Madeira, Ary Fontoura e Talita Younan.

Veja: Dupla sertaneja, Chitãozinho e Xororó são gêmeos?

Como assistir As Aventuras de José e Durval?

A série de Chitãozinho e Xororó está disponível apenas para os assinantes do Globoplay. É necessário ter um dos planos pagos da plataforma de streaming para acompanhar o documentário, que ainda não tem data para estrear na televisão aberta.

Os preços começam em R$ 24,90 mensais para quem optar pelos planos mensais, mas também é possível comprar o plano anual por R$ 178,80 que pode ser parcelado em até 12x sem juros. O valor é promocional, já que o preço original é de R$ 298,90 - a promoção é temporária e pode acabar a qualquer momento.

Passo 1: acesse o Globoplay pelo navegador ou baixe o aplicativo em seu smartphone (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: clique no canto superior esquerdo para fazer login caso você já tenha uma conta. Se não, clique em 'assine já' e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência.

Passo 3: a próxima etapa é selecionar um dos planos disponíveis para assinatura. O valor será debitado do cartão no mesmo momento.

Passo 4: concluída a assinatura, volte para a página inicial e procure pelo título disponível no campo de busca. O plano também dá direito a todo o catálogo do Globoplay.

Veja: Onde assistir a série de Chitãozinho e Xororó, 'As Aventuras de José & Durval'