Que horas começa Pantanal hoje (13/06): capítulo mostra morte de Levi

O capítulo de hoje da novela mostra o sequestro de Muda (Bella Campos) por Levi (Leandro Lima) e o confronto entre o vilão e Tibério (Guito), que resultará na morte de um deles. Além disso, Jove (Jesuíta Barbosa) continua empenhado em ganhar a sela de prata de seu avô. Veja que horas começa Pantanal hoje, segunda-feira (13).

Que horas começa Pantanal hoje na Globo?

A novela Pantanal começa às 21h30, horário de Brasília, na Rede Globo. O episódio terá 1h05 minutos de duração, sendo encerrado às 22h35, de acordo com o cronograma oficial da emissora.

No capítulo de hoje, Levi vai ameaçar Muda com uma faca e ela será obrigada a subir em um barco com ele. Filó (Dira Paes) e Irma (Camila Morgado) vão ficar preocupadas com o sumiço da jovem.

Juma (Alanis Guillen) irá tentar salvar a amiga. Levi ameaça matar Muda se Juma não lhe devolver sua arma. A menina-onça atira no braço do vilão, que consegue fugir mesmo estando ferido. Tibério vai atrás do barco de Levi, que sofre um acidente – ele cai no rio cheio de piranhas e é devorado pelos peixes ferozes. Após a morte de Levi, Muda decide ficar com Juma na tapera.

Enquanto isso, Tenório (Murilo Benício) descobre que Zuleica (Aline Borges) está sob investigação da Receita Federal. O vilão fica preocupado com a possibilidade de sua família descobrir seus crimes. Ainda em São Paulo, ele irá levar um susto quando seu filho mais velho, Marcelo (Lucas Leto), sugerir visitar o Pantanal.

Na fazenda, Alcides (Juliano Cazarré) revela a Guta (Julia Dalavia) seu amor, enquanto Tadeu (José Loreto) desmerece a capacidade de Jove para ganhar a sela de prata.

Juma e Jove tem nova discussão

A crise no relacionamento de Juma e Jove parece longe de chegar ao fim. No capítulo de hoje, os mocinhos vão se desentender mais uma vez quando o filho de José Leôncio (Marcos Palmeira) disser que não pode morar na tapera ao lado da namorada.

“Ainda que eu quisesse, Juma, você sabe que eu não posso”, dirá ele. “Com ou sem sela, Juma, eu não acho que vou voltar pra cá”, continuará.

A menina-onça vai ficar brava, mais uma vez, com o namorado. “Aqui é o meu lugar!”, vai bravejar. “Mas não é o meu. Ainda mais agora… Com tanta coisa em jogo lá na fazenda”, responderá Jove. “Às veiz parece que ocê num tá lá só por conta da sela”, dirá a protagonista.

Clima entre Bruaca e Alcides esquenta nos próximos capítulos

Depois da morte de Levi, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vai voltar a investir em Alcides. Os dois irão transar pela primeira vez, e o peão ficará totalmente rendido pela esposa de Tenório.

Ele tentará abordá-la mais uma vez, mas a mulher ficará receosa que seu marido descubra as traições. “Aquilo foi uma fraqueza minha… Umas…”, dirá, tentando resistir. “É que suas fraquezas têm me feito uma falta. Eu lhe espero lá essa noite”, responderá Alcides.

