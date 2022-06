Assistir novela Pantanal capítulo de ontem: como ver de graça

Exibida de segunda a sábado, Pantanal reúne capítulos lotados de bons momentos em todos os dias de sua exibição. Porém, a vida cotidiana é cheia de tarefas que não podem ficar para amanhã e pode ser que você acabe pulando um episódio ou outro. Mas como a atual queridinha do público sempre tem algo bom a mostrar, o melhor é que você não perca nada. Para quem quer estar sempre em dia com o folhetim, mas não consegue ver diariamente ao vivo, a solução é assistir a novela Pantanal com capítulo de ontem já na Globoplay.

Como faz para assistir o capítulo de ontem da novela Pantanal?

Caso não tenha visto ou deseje rever, é possível assistir o capítulo de ontem da novela Pantanal com a Globoplay. Há duas opções disponíveis para o público, uma é totalmente de graça, mas não é a maneira mais cômoda de acompanhar o folhetim. Já a outra opção é fácil e rápida de atingir, mas exibe que o interessado abra a carteira. Vamos te explicar tudo!

Na íntegra, mas pagando: se deseja assistir o capítulo de ontem da novela Pantanal sem cortes ou propagandas, é necessário ser assinante da Globoplay. Com qualquer pacote entre os valores de R$ 19,90 a R$ 89,90 você tem acesso liberado ao conteúdo na íntegra do folhetim.

É possível assistir a qualquer capítulo da novela, quantas vezes quiser e de onde quiser. Para se tornar cliente do serviço, é necessário criar um cadastro na plataforma streaming e depois escolher qual será o seu plano. Há diversas opções entre pagamentos mensais e anuais, além de combos com outros serviços de streaming. O valor é fixo para todo país.

Em partes, mas de graça: quem não quer gastar nenhum centavo, mas ainda tem o desejo de assistir o capítulo de ontem da novela Pantanal na Globoplay, não ficará desamparado. Porém, esta opção tem algumas condições que podem ser incômodas para alguns.

Primeiro, para acompanhar a novela de graça na Globoplay, é necessário ter um cadastro gratuito na plataforma. Em seguida, você poderá procurar pelo conteúdo no catálogo. Invés de você clicar no capítulo na íntegra, terá que selecionar os vídeos que aparecem na parte debaixo.

A plataforma disponibiliza todos os trechos do capítulo gratuitamente e em ordem, porém eles são separados. Assim, toda vez que você começar uma nova cena, terá que assistir cerca de duas propagandas para ter o conteúdo liberado. Após alguns minutos, a próxima cena do capítulo da novela Pantanal será selecionado, você precisará assistir mais algumas propagandas e continuar repetindo o processo até o final do episódio.

Diferente do resto da novela, o primeiro capítulo de Pantanal está disponível de graça. Veja o resumo dos primeiros momentos da novela:

Globoplay tem quantos dias de graça?

A Globoplay disponibiliza seu catálogo totalmente de graça durante 7 dias para novos assinantes. Caso esse seja o seu caso, é uma opção para assistir o máximo de capítulos da novela Pantanal na íntegra e sem pagar nada. Ao final dos 7 dias de teste, começa a ser cobrada a mensalidade do pacote que você selecionou ao se inscrever na plataforma. Se deseja cancelar, isso deve ser feito antes da cobrança inicial.

Se decidir continuar como cliente da Globoplay para assistir a novela Pantanal sempre que perder o capítulo de ontem, os pacotes mensais podem ser cancelados a qualquer momento.

Que horas começa Pantanal todos os dias?

Pantanal é a atual novela da faixa das 21h, mas a novela costuma começar um pouco mais tarde que isso, geralmente por volta das 21h30. A programação diária do canal pode sofrer alterações sem aviso prévio ao público ou a imprensa caso a emissora decida mudar algo. Geralmente, o folhetim começa depois do Jornal Nacional e tem cerca de 1 hora de exibição no ar.

É possível que Pantanal comece mais cedo ou mais tarde quando há exibições especiais, como partidas de futebol. Aos domingos, não há capítulos. É previsto por enquanto que o folhetim dure mais alguns meses e fique nas telinhas até meados de outubro. Depois, a faixa de horário será de Travessia, próxima novela de Gloria Perez.

