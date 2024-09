Que horas começa Renascer hoje, final da novela

A novela Renascer terá o horário alterado nesta sexta-feira, 6 de setembro, por causa do futebol, e começará mais cedo que o habitual. A exibição do jogo do Brasil modifica não só o início do folhetim das nove, mas toda a grade noturna da Globo. A programação volta ao normal amanhã.

Que horas começa Renascer hoje?

O último capítulo de Renascer será exibido hoje a partir das 20h50, horário de Brasília, logo após o "Jornal Nacional". O capítulo terá 60 minutos de duração, seguido da transmissão do jogo entre Brasil e Equador.

A partir de segunda-feira, 9 de setembro, Mania de Você estreia no horário nobre trazendo nomes como remake Adriana Esteves, Mariana Ximenes, Eliane Giardini, Agatha Moreira, Rodrigo Lombardi, Chay Suede, Ângelo Antônio, entre outros.

Programação de Sexta-feira, 06/09/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:40 Mais Você

11:45 Praça TV - 1ª Edição

13:00 Horário Político 2024

13:10 Praça TV - 1ª Edição

13:20 Globo Esporte

13:40 Jornal Hoje

14:45 Edição Especial - Cabocla

15:20 Sessão da Tarde - Meu Malvado Favorito 2

17:05 Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea

18:00 No Rancho Fundo

18:45 Praça TV - 2ª Edição

19:15 Família é Tudo

20:00 Jornal Nacional

20:30 Horário Político 2024

20:40 Jornal Nacional

20:50 Renascer

21:55 Futebol

00:00 Estrela da Casa

00:25 Jornal da Globo

01:15 Conversa com Bial

01:55 Família é Tudo

02:35 Comédia Na Madruga I

03:05 Comédia Na Madruga II

03:35 Comédia Na Madruga III