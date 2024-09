Na Globo: horário do jogo do Brasil hoje contra o Equador nas Eliminatórias

A seleção brasileira entra em campo hoje contra o Equador, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, às 22h (de Brasília). O jogo do Brasil é sétima rodada da Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com transmissão na TV e internet.

Onde assistir o jogo do Brasil hoje?

Após o episódio inédito da novela 'Renascer,' a Globo transmite na TV aberta o jogo do Brasil e Equador nas Eliminatórias hoje, às 22h, com transmissão para todo o país. Também dá para assistir no Sportv, canal disponível em operadoras de TV por assinatura.

No Brasil, os direitos de transmissão das Eliminatórias da América do Sul pertencem ao Grupo Globo com exclusividade. Nenhuma outra emissora pode exibir os confrontos da competição, tanto da Seleção como das outras nove equipes, na temporada.

GLOBOPLAY: A plataforma de vídeos e áudios sob demanda Globoplay retransmite o sinal em tempo real da TV Globo e do Sportv nesta quinta-feira. Como a Globo é uma emissora aberta, é possível assistir de graça a programação no próprio aplicativo, sem ser assinante.

Como funcionam as Eliminatórias da América do Sul?

A disputa as Eliminatórias da América do Sul é para selecionar as 48 seleções para a próxima Copa do Mundo da FIFA, marcada para junho e julho de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, a primeira em três países.

Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela, Colômbia, Equador, Paraguai, Chile, Peru e Bolívia jogam as Eliminatórias, torneio qualificatório organizado pela Conmebol, que distribui seis vagas diretas para a edição seguinte do Mundial da FIFA e um para a repescagem.

As equipes se enfrentam em 18 rodadas, separadas por turno e returno, sendo nove partidas como mandante e nove fora de casa. A competição é realizada em pontos corridos, onde cada vitória dá três pontos e um para os dois lados em caso de empate.

Os seis primeiros na tabela de classificação avançam para a Copa do Mundo de 2026, enquanto o 7º lugar assegura o seu espaço na repescagem, sem data marcada para acontecer.