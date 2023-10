Que horas começa Terra e Paixão hoje, dia de futebol? (25/10)

A novela Terra e Paixão desta quarta-feira, 25, será exibida em um horário especial por conta da transmissão das partidas do Brasileirão. O capítulo também será mais curto que o habitual e ficará no ar por apenas 45 minutos. A programação retorna ao normal na quinta.

Horário de Terra e Paixão hoje

O capítulo de hoje começa às 20h35, horário de Brasília, logo após o Jornal Nacional. A trama de Walcyr Carrasco e Thelma Guedes fica no ar até às 21h20, seguida da transmissão dos jogos entre Cuiabá x Corinthians, em São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e Grêmio x Flamengo, exibido para todo Brasil, exceto os três estados citados.

Hoje, o público descobrirá que Hélio é o cúmplice de Agatha (Eliane Giardini). O engenheiro dirá para a mãe que está cansado de mentir e decidirá conversar com Petra (Debora Ozório). No entanto, a agrônoma estranha quando o rapaz faz questão de dizer que ela precisa acreditar em seu amor. Ainda não ficará claro se o moço realmente está apaixonado pela herdeira dos La Selva ou só se aproximou da jovem como parte do plano de vingança de sua mãe.

Já Aline (Barbara Reis) conseguirá um novo emprego. Kelvin (Diego Martins) pedirá para a professora de matemática ser a nova contadora do Naitendei, e ela aceitará. A audiência sobre o caso das terras se aproxima, e a mocinha será orientada por Rodrigo (Maicon Rodrigues) a não aceitar nenhuma provocação de Irene (Glória Pires) e Vinícius (Paulo Rocha).

A trama da Rainha Delícia também ganha novos desfechos. Mesmo após ser confrontada por Anely (Tatá Werneck), Berenice (Thati Lopes) decide voltar a participar do esquema armado por Tadeu (Claudio Gabriel) e Gladys (Leona Cavalli). Para a infelicidade da irmã de Lucinda (Débora Falabella), ela será informada pelo executivo do Hot Girl que perdeu a marca registrada.

Além de Terra e Paixão, outros programas da grade noturna também sofrem alterações. A partir de "Elas por Elas", as novelas e os noticiários começam mais cedo. Já "Todas as Flores" será exibida mais tarde, às 23h45, logo após o "Segue o Jogo".

Programação da Globo - Horários alterados em 25/10

18:05 Elas Por Elas

18:45 SP2

19:15 Fuzuê

20:00 Jornal Nacional

20:35 Terra e Paixão

21:20 Futebol

23:30 Segue o Jogo

23:45 Todas as Flores

00:35 Jornal da Globo

Terra e Paixão volta ao horário normal na quinta

A mudança de horário acontece apenas hoje. Amanhã, Terra e Paixão volta a ser exibida no horário habitual, às 21h20. O foco do capítulo será a audiência do caso da propriedade de Aline, que terá um desfecho favorável para a mocinha. A Juíza dará ganho de causa para a protagonista, o que deixará Irene e Antônio (Tony Ramos) furiosos.

No entanto, o fazendeiro não vai aceitar perder para a rival. O vilão dará a ordem para o matador de aluguel contratado por ele matar Aline, mas Kelvin ouvirá tudo. O garçom até vai tentar fazer com que Ramiro (Amaury Lorenzo) fale quem é o alvo do patrão, mas o peão vai se recusar.

O capítulo de quinta também mostra a chegada de Emengarda (Cláudia Raia) em Nova Primavera. A mãe de Luigi (Rainer Cadete) diz aos funcionários do bar que é uma parente distante da família La Selva e irá para a casa de Antônio e Irene em busca do filho.

Outra descoberta importante será feita por Petra. A agrônoma contará para a psicóloga Marta (Kika Kalache) que se lembrou quem foi a pessoa que a abusou na infância.

