Ramiro em Terra e Paixão, Amaury Lorenzo assume ser LBTQIA+

O ator Amaury Lorenzo, de 37 anos, está fazendo grande sucesso entre o público de "Terra e Paixão" ao interpretar Ramiro, capanga de Antônio (Tony Ramos) apaixonado por Kelvin (Diego Martins). Assim como o personagem da novela, o artista também é parte da comunidade LGBTQIA+ e revelou já ter sofrido preconceito ao longo da carreira.

Amaury Lorenzo é casado?

O intérprete de Ramiro em Terra e Paixão está solteiro e afirmou ser um homem LGBTQIA+. "Pode ser que daqui a pouco eu me case com outro homem, cis ou trans, com uma mulher, cis ou trans", declarou em entrevista ao jornal Extra, em outubro. Amaury Lorenzo também disse saber que o público tem curiosidade sobre sua sexualidade e que não tem problema nenhum com isso, a não ser quando essa questão fica acima de seu trabalho como ator.

Discreto sobre sua vida pessoal, não se sabe muito sobre os relacionamentos anteriores de Amaury. O ator disse ter sofrido preconceito desde criança, sobretudo por iniciar a carreira na dança e no teatro. "Uma vez, saindo da aula, ouvi pessoas me chamando de viadinho, e eu nem sabia o que isso significava", relembra.

O mineiro tem recebido muitas cantadas e até nudes dos internautas, que rasgam elogios em suas fotos no Instagram. Fã de esportes e da natureza, o famoso sempre compartilha publicações exibindo a boa forma e chama a atenção dos seguidores, que até o convidam para sair. No entanto, o Ramiro do folhetim das nove disse estar focado no trabalho.

Também há muita torcida para que o ator engate um romance com Diego Martins, seu par romântico na ficção. O Kelvin de Terra e Paixão afirmou que ele e o colega são muitos próximos na vida real, o que acaba dando vazão para a fantasia dos fãs. Assim como Amaury, o intérprete do cantor também está solteiro.

Kelvin e Ramiro vão ficar juntos em Terra e Paixão?

Os personagens Kelvin e Ramiro se tornaram o casal mais querido do público, que torce para que os dois fiquem juntos. No que depender da resposta da audiência, é provável que o capanga e o cantor se entreguem à paixão na trama de Walcyr Carrasco.

No entanto, parte dos internautas reclamam que a relação do casal não evolui como a de outros romances na novela, principalmente os heterossexuais. O público pede para que Kelvin e Ramiro deem um beijo, o que ainda não rolou - o máximo que aconteceu foi um selinho enquanto os dois dividiam um prato de macarrão no estilo "A Dama e o Vagabundo". Na web, tuiteiros questionam se o romance está sendo censurado pela emissora, mas os atores alegaram que não houve beijo cortado pois a cena nunca veio no roteiro.

Ramiro tem receio de assumir publicamente seus sentimentos por Kelvin e, consequentemente, engatar um relacionamento com o jovem, pois acredita que não é certo que um homem se apaixone por outro. Nos capítulos mais recentes, tem ficado cada vez mais difícil para o capanga resistir, pois ele já admitiu que não sabe mais viver sem o cantor.

Por enquanto, o casal segue com os "apertõezinhos" e os sonhos eróticos de Ramiro, que vira e mexe recebe a visita de Kelvin em seu imaginário enquanto está dormindo.

Terra e Paixão termina em janeiro de 2024. Até lá, a audiência irá torcer para que o romance enfim evolua e vire algo mais concreto. O desfecho dos casais LGBTQIA+ costumam acontecer somente nos capítulos finais da trama, assim como ocorreu em "Vai na Fé" (2023), que também fez sucesso com as namoradas Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman).