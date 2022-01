Que horas começa Vale a Pena Ver de Novo 2022; atração exibe O Clone

Emissora mudou grade do canal e adicionou mais uma novela na programação da tarde - Foto: Reprodução/TV Globo

O Clone é a atual novela do Vale a Pena Ver de Novo.

A TV Globo fez uma reformulação em sua grade e adicionou a reprise de O Cravo e a Rosa na programação. A atitude acabou mexendo com alguns horários e atrações, por isso é bom confirmar algumas informações para deixar anotado na agenda, como a que horas começa Vale a Pena Ver de Novo agora em 2022?

Que horas começa Vale a Pena Ver de Novo em 2022?

O Vale a Pena Ver de Novo em 2022 está sendo exibido na faixa das 16h45, de segunda a sexta-feira, depois da Sessão da Tarde. A atual novela da atração é O Clone, estrelado por Giovanna Antonelli e Murilo Benício.

Com a reformulação na grade vespertina do canal, o Vale a Pena Ver de Novo passou por algumas mudanças e a partir de 2022 vai reexibir apenas novelas que foram originalmente ao ar no horário nobre da emissora.

Já as produções que foram ao ar às 18h ou 19h, agora serão reprisadas às 14h40. Esta nova faixa de horário para novelas nas tardes da Globo foi iniciada com a reexibição de O Cravo e a Rosa.

Após o final da reprise de Malhação Sonhos, ainda sem confirmação de data pela emissora, a grade de programação da TV Globo deve mudar e a hora em que começa o Vale a Pena Ver de Novo em 2022 pode sofrer alterações.

Programação de novelas da TV Globo:

14h40 - O Cravo e a Rosa

16h45 - Hora do O Clone no Vale a Pena Ver de Novo de 2022

17h55 - Malhação Sonhos

18h25 - Nos Tempos do Imperador

19h40 - Quanto Mais Vida Melhor

21h30 - Um Lugar ao Sol

Dados são do site oficial da TV Globo, alterações podem ser feitas diariamente pelo canal sem aviso prévio.

Qual novela vai substituir O Clone?

A TV Globo ainda não bateu o martelo sobre a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo em 2022 ou divulgou o dia em que o folhetim de Gloria Perez será finalizado. O que se sabe por enquanto é que a novela O Clone exibirá seu último capítulo ainda no primeiro semestre do ano.

A versão original de O Clone contou com 221 capítulos no total, até agora foram reprisados 70 deles, mas não há garantias que esta nova versão será do mesmo tamanho, pois reexibições podem contar com cortes na trama, caso seja interesse da emissora.

Confira a lista que o DCI selecionou sobre possíveis substitutas de O Clone e vote na sua novela favorita.

Leia também:

Como é o final da novela O Clone: o que acontece no último capítulo