Como é o final da novela O Clone: o que acontece no último capítulo

O sucesso da autora Gloria Perez, que faz uma conexão entre o Brasil e o Marrocos, começou a ser reprisado na Globo em outubro de 2021 e vai demorar alguns meses para ser finalizado, mas para os noveleiros ansiosos, por que não descobrir agora como é o final da novela O Clone?

Como é o final de Jade e Lucas na novela O Clone

Depois de muitas reviravoltas, o casal Jade e Lucas terão um final feliz em O Clone. Nos momentos finais da trama, a dupla se reúne nas ruínas em que se encontram na juventude e se acertam. Jade consegue o perdão de Ali (Stênio Garcia) e consegue conviver com a família em paz. Além disso, ela recebe a permissão do ex-marido Said (Dalton Vigh) para visitar a filha Khadija (Carla Diaz), que mora com o pai.

Final de Said

No final da novela O Clone, Said termina com duas esposas: Ranya (Nivea Stelmann), com quem trocou alianças enquanto era casado com Jade, e Zuleika (Fabiana Alvarez). Zuleika apareceu na novela como pretendente a segunda esposa de Mohamed (Antonio Calloni), mas as coisas não deram certo entre eles e a moça acabou casada com Said. Além de Khadija, o personagem de Vigh também se tornou pai de um menino, fruto do relacionamento com Ranya.

Tio Ali e Zoraide se casam no final da novela O Clone

Zoraide se casa com Ali no desfecho de O Clone. É realizada uma cerimônia para celebrar a união e a família da mulher recebe um dote. Depois do casamento, Zoraide passa a comandar a casa do marido e cuida para que nenhuma esposa do patriarca seja tratada de forma injusta.

Final de Mel na novela O Clone

Mel termina a novela O Clone ao lado de seu grande amor, Xande (Marcello Novaes). A moça consegue lutar contra o vício e completa um ano longe das drogas no final do folhetim. Em suas últimas cenas, Mel aparece ao lado da placa da clínica de reabilitação que abriu com Nando (Thiago Fragoso). A dupla escolheu o nome “Regininha” para a instituição.

Alicinha no desfecho de O Clone

No final da novela O Clone de Gloria Perez, Alicinha é desmascarada e demitida da boate. Ela acaba obrigada a dividir seus bens com o ex-marido Aurélio (Humberto Martins), que passa a prossegui-la até conseguir tudo o que tem direito.

No entanto, ela ainda consegue dar a volta por cima e não termina no fundo do poço. Ao ser contratada por uma grande empresa, ela aparece em cenas do final da novela O Clone já se preparando para dar um golpe no chefe rico.

Final de Maysa

Depois de se separar de Lucas, Maysa não termina a novela O Clone sozinha. No último capítulo, um novo romance surge em seu caminho, um personagem vivido por Tony Ramos. A dupla se conhece na praia e o homem não chegou a ganhar um nome ou trama no folhetim, a participação especial de Ramos acontece apenas nos momentos finais da novela para mostrar que a mulher achou outro amor.

Dr. Albieri e Leo

No final de O Clone, o médico Dr. Albieri é processado pelo conselho de ética por ter realizado o experimento de clonagem no ventre de Deusa (Adriana Lessa) e vai embora para o deserto. Ele é seguido por Leo, que pede ao cientista que ele crie mais alguém como ele, Albieri não nega ou acata ao pedido do rapaz, ele segue para uma tempestade de areia e os dois somem.

No desfecho do folhetim, o nome de Deusa continua como mãe na certidão de nascimento de Leo e Leônidas (Reginaldo Faria) passa a ser considerado pai pela justiça.

Leônidas e Yvete no final da novela

Após os altos e baixos do casal, Lêonidas e Yvete se acertam e terminam juntos. No final de O Clone, a mulher engravida do amado e o casal tem filhos gêmeos.

Nazira fica sozinha?

A irmã de Said e Mohamed se casa com Miro (Raul Gazolla) no final da novela O Clone. Os dois ficam felizes no relacionamento e o casal vai morar no Marrocos depois da união.

Como é o final de Samira na novela O Clone

Samira finalmente conquista a permissão de seu pai para namorar Zé Roberto (Yuri Xavier), o aval de Mohamed só acontece depois que o menino se converte ao islamismo. Nas cenas finais da novela O Clone, a narração de Ali conta que Mohamed se tornou um homem mais tolerante e percebeu que Zé Roberto é um bom muçulmano e será um bom marido para Samira no futuro.

